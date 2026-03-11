Universidad de Chile vive un mal momento, lo cual gatilló la salida de Francisco Meneghini. Como las noticias vuelan, esta situación rápidamente llegó a los oídos de Leandro Fernández.

Paqui no pudo cumplir con las expectativas en el CDA y redondeó una pésima campaña con el buzo azul. Solo un triunfo en siete presentaciones bastaron para que la dirigencia tomara cartas en el asunto y decidiera que el técnico no continuara con su trabajo en La Cisterna.

La comentada reacción de Leandro Fernández

A través de un comunicado, durante esta jornada Universidad de Chile oficializó la salida de Francisco Meneghini. Desde el club, destacaron que llegaron a un acuerdo con el entrenador y que este entendió que lo mejor era que separaran sus caminos.

“La finalización del vínculo contractual se acordó en buenos términos gracias a la excelente disposición mostrada por el técnico, quien en todo momento privilegió el bienestar de la institución y el equipo. Fue así como se llegó a un término de la relación laboral por mutuo acuerdo entre ambas partes“, indicaron desde la U.

La noticia rápidamente cruzó la Cordillera de los Andes y llegó a Buenos Aires, donde reside Leandro Fernández. El delantero estuvo tres años en el Romántico Viajero, pero Paqui Meneghini no lo consideró y debió armar sus maletas, aterrizando en Argentinos Juniors.

Universidad de Chile subió una publicación a Instagram anunciando el adiós de Paqui Meneghini, donde hubo muchos hinchas celebrando en los comentarios. Claro que lo que más llamó la atención, es que el propio Leandro Fernández le dio “like” a noticia.

Muchos tomaron como una especie de “celebración” o “venganza” el “me gusta” de Fernández. Lo cierto, es que ahora el Romántico Viajero será dirigido de forma interina por John Valladares por el próximo partido ante Coquimbo Unido, el sábado 14 de marzo.

