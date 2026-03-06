Universidad de Chile se vuelve a empantanar con la derrota y temprana eliminación en Copa Sudamericana. La U de Francisco Meneghini parecía encontrar un mejor camino tras ganarle el Superclásico a Colo Colo, pero Palestino fue un balde de agua fría de realidad.

Como si fuera poco, la lesión de Octavio Rivero tienen a la U en ascuas, con un refuerzo que por ahora no tiene para cuándo jugar. A eso se suma la dolencia sufrida por Juan Martín Lucero contra Palestino, quien además no ha podido anotar hasta ahora.

Así las cosas, en la U pesa de sobremanera la decisión de dejar partir a Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra y Leandro Fernández. Los azules apostaron a cambiar toda la delantera y por ahora sólo Eduardo Vargas ha anotado pese a su irregularidad.

El tema Leandro Fernández

En TNT Sports, el periodista Aldo Schiappacasse tiene una premisa: la U extraña en demasía a Leandro Fernández, incluso más que Di Yorio y Contreras juntos.

Schiappacasse: la U paga el error de haber desechado a Lea Fernández.

“El año pasado existía como un consenso, no sólo en los hinchas de la U, de que en términos generales si hubieran contratado a Eduardo Vargas la historia se hubiese escrito de otra manera. Vargas no sólo se transforma en una especie de tótem de la mala campaña del año pasado, sino que además de las esperanzas para este año de ser campeón”, dijo Schiappacasse.

Agregó que este año se pensó en “las dificultades que iba a tener Meneghini para armar un equipo que saltara a la cancha con tantas opciones, porque había más opciones que el año pasado”.

“Pero más allá de que Contreras, Di Yorio y Guerra estén haciendo goles o que sé yo, para mí el tema es Leandro Fernández. En mi criterio era un tipo que incluso jugando mal te daba otras cosas“, sentenció el comentarista.