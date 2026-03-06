Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Martín Rodríguez enciende las redes al ofrecerse otra vez para volver a Colo Colo: “Cierto que sí”

El atacante de 31 años usó su TikTok para mandar un par de mensajes que dejaron en claro su deseo de volver al Cacique.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
El Tin Rodríguez otra vez le hico ojitos a Colo Colo.
© Photosport.El Tin Rodríguez otra vez le hico ojitos a Colo Colo.

Martín Rodríguez es un jugador que cada cierto tiempo manda palos y mensajes sobre un posible regreso a Colo Colo. El atacante sabe que en sus etapas anteriores no se fue de la mejor manera y por lo mismo apuesta por un tercer ciclo que lo redima ante los hinchas.

En las últimas horas el formado en Huachipato volvió a dejar en claro este deseo, usando su perfil de TikTok para responder a dos mensajes que un par de hinchas albos le dejaron.

Pese que actualmente delantero de 31 años milita en el Erzurumspor de Turquía, no ocultó sus ganas vivir una nueva etapa en el Cacique.

Tras sorprendente salida de Ñublense: Martín Rodríguez es oficializado en equipo de Turquía

ver también

Tras sorprendente salida de Ñublense: Martín Rodríguez es oficializado en equipo de Turquía

¿Martín Rodríguez de vuelta a Colo Colo?

El humo del Tin por un posible regreso al Popular comenzó cuando el usuario Ncortes_.20 le comentó en uno de sus videos “vuelve a Colo Colo, te necesitamos”. La respuesta de Rodríguez no pasó desapercibida, ya que escribió “cierto que sí”.

Al rato otro usuario fue todavía más directo y le preguntó “¿y si te llama Mosa?”, en referencia al presidente de Blanco y Negro. El jugador respondió con un mensaje que no dejó dobles lecturas: “que llame”.

Los comentarios de Martín Rodríguez sobre una posible vuelta a Colo Colo. | Foto: Captura.

Los comentarios de Martín Rodríguez sobre una posible vuelta a Colo Colo. | Foto: Captura.

Publicidad

Cabe recordar que a fines del 2025 Martín Rodríguez también afirmó que se vendría Colo Colo, incluso gratis tras el comentario de un seguidor. “Like si volverías por una temporada gratis”, a lo que el Tin respondió con un breve “ahora fijo”.

Los números de Martín Rodríguez en Colo Colo

En sus dos etapas en el club el atacante jugó un total de 70 partidos con 15 goles y 7 asistencias. Con los albos ganó el Apertura 2015 y las Copa Chile del 2016 y 2021.

Martín Rodríguez rompe el silencio tras abrupta salida de Ñublense que hizo recordar la polémica con Colo Colo

ver también

Martín Rodríguez rompe el silencio tras abrupta salida de Ñublense que hizo recordar la polémica con Colo Colo

En síntesis

  • El delantero Martín Rodríguez, de 31 años, milita actualmente en el Erzurumspor de Turquía.
  • El jugador formado en Huachipato expresó en TikTok su deseo de regresar a Colo Colo.
  • Rodríguez respondió directamente aludiendo a una posible llamada de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.
Publicidad
Lee también
Jugó en Colo Colo, salió mal y hoy busca su regreso: "Jugaría gratis"
Colo Colo

Jugó en Colo Colo, salió mal y hoy busca su regreso: "Jugaría gratis"

¡Es oficial! Equipo turco confirma la llegada de Martín Rodríguez
Chile

¡Es oficial! Equipo turco confirma la llegada de Martín Rodríguez

"Menos confiable que...": le revientan el Instagram a Martín Rodríguez
Chile

"Menos confiable que...": le revientan el Instagram a Martín Rodríguez

El canal que transmite Colo Colo vs. Audax Italiano en Liga de Primera
Colo Colo

El canal que transmite Colo Colo vs. Audax Italiano en Liga de Primera

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo