Martín Rodríguez es un jugador que cada cierto tiempo manda palos y mensajes sobre un posible regreso a Colo Colo. El atacante sabe que en sus etapas anteriores no se fue de la mejor manera y por lo mismo apuesta por un tercer ciclo que lo redima ante los hinchas.

En las últimas horas el formado en Huachipato volvió a dejar en claro este deseo, usando su perfil de TikTok para responder a dos mensajes que un par de hinchas albos le dejaron.

Pese que actualmente delantero de 31 años milita en el Erzurumspor de Turquía, no ocultó sus ganas vivir una nueva etapa en el Cacique.

ver también Tras sorprendente salida de Ñublense: Martín Rodríguez es oficializado en equipo de Turquía

¿Martín Rodríguez de vuelta a Colo Colo?

El humo del Tin por un posible regreso al Popular comenzó cuando el usuario Ncortes_.20 le comentó en uno de sus videos “vuelve a Colo Colo, te necesitamos”. La respuesta de Rodríguez no pasó desapercibida, ya que escribió “cierto que sí”.

Al rato otro usuario fue todavía más directo y le preguntó “¿y si te llama Mosa?”, en referencia al presidente de Blanco y Negro. El jugador respondió con un mensaje que no dejó dobles lecturas: “que llame”.

Los comentarios de Martín Rodríguez sobre una posible vuelta a Colo Colo. | Foto: Captura.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que a fines del 2025 Martín Rodríguez también afirmó que se vendría Colo Colo, incluso gratis tras el comentario de un seguidor. “Like si volverías por una temporada gratis”, a lo que el Tin respondió con un breve “ahora fijo”.

Los números de Martín Rodríguez en Colo Colo

En sus dos etapas en el club el atacante jugó un total de 70 partidos con 15 goles y 7 asistencias. Con los albos ganó el Apertura 2015 y las Copa Chile del 2016 y 2021.

ver también Martín Rodríguez rompe el silencio tras abrupta salida de Ñublense que hizo recordar la polémica con Colo Colo

En síntesis

El delantero Martín Rodríguez, de 31 años, milita actualmente en el Erzurumspor de Turquía.

El jugador formado en Huachipato expresó en TikTok su deseo de regresar a Colo Colo.

Rodríguez respondió directamente aludiendo a una posible llamada de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

Publicidad