Martín Rodríguez rompió el silencio tras conocerse de manera oficial su abrupta salida en Ñublense. El ex Colo Colo deja el club chillanejo de mutuo acuerdo para comenzar una nueva aventura en el extranjero, en el fútbol turco.

“Hoy me toca despedirme de Ñublense, un club que me abrió las puertas y me recibió con cariño desde el primer día“, manifestó Tin a través de su Instagram.

El mediocampista de 31 años agregó que “llegué en febrero con muchas ilusiones y con la esperanza de aportar mi fútbol al equipo. No fue el semestre que soñé, pero en ningún momento dejé de dar lo mejor de mí, de ser profesional y de respetar esta camiseta“.

Ñublense dejó huella en Martín Rodríguez

“Estos seis meses fueron intensos y llenos de aprendizaje. Siempre supe que esta etapa podía ser corta, pero eso no le quita el valor a lo vivido. Me llevo el apoyo de mis compañeros, el trabajo de todo el staff y, sobre todo, el cariño de la gente que me alentó incluso en los momentos difíciles“, complementó.

El oriundo de Diego de Almagro sentenció que “gracias Ñublense, gracias Chillán, gracias a todos los que hicieron que este paso dejara huella en mí. Les deseo lo mejor en lo que viene. Con gratitud y respeto, Martín Rodríguez”.

Cabe recordar que Martín Rodríguez ya jugó en Turquía entre 2021 y 2022, como futbolista del Altay Spor. Al club euroasiático arribó con polémica proveniente de Colo Colo tras dejar de forma imprevista el Cacique.

El ex seleccionado chilena deja Ñublense para partir al extranjero tras una carrera en la que ha defendido las camisetas de Huachipato, Colo Colo, Cruz Azul, Pumas UNAM Monarcas Morelia, Mazatlán, Altay Spor , DC United y Ñublense.