Uno de los fichajes que más ruido generó en el pasado mercado de verano fue la llegada de Ignacio Jeraldino a Unión Española. El delantero chileno, estaba identificado con Audax Italiano tras dos etapas como jugador en La Florida; sin embargo, cruzó la vereda y fichó por uno de sus clásicos rivales, con contrato vigente hasta diciembre de 2027.

Sin embargo, la apuesta no resultó como se esperaba. Jeraldino, con pasos por Parma de Italia y Sporting de España, quedará marcado como parte del plantel que terminó descendiendo a la Primera B.

Ante este escenario, desde el conjunto de Independencia habrían tomado la decisión de no contar con él de cara a la temporada 2026. Así, el atacante fue uno de los “cortados” junto a Brayan Véjar y Ariel Uribe, situación que lo obligó a salir al mercado en busca de una nueva oportunidad en el fútbol chileno.

ver también Se arma con todo: Unión Española oficializa su séptimo refuerzo en este mercado de fichajes en la B

Jeraldino cerca de Ñublense de Chillán

En un movimiento bastante particular, Ñublense aparece como el club con mayores opciones de quedarse con Ignacio Jeraldino para la temporada 2026. El elenco chillanejo busca reforzar su poder ofensivo tras la salida de Patricio Rubio, quien justamente fue presentado en Unión Española, por lo que los ‘Diablos Rojos’ apuntarían a la contratación del delantero de 30 años.

La información fue dada a conocer por el comunicador Bastián Biguinez, del medio partidario de Independencia Hispana, quien a través de su cuenta de X señaló: “OFICIAL 🚨🚨🚨 Ignacio Jeraldino continuará su carrera en Ñublense de Chillán, se termina la etapa del delantero en el club hispano”.

(Foto: Captura de X.)

Publicidad

Publicidad

De esta manera, sin quererlo, Patricio Rubio e Ignacio Jeraldino protagonizarían un enroque bastante particular en el fútbol chileno.

Los números de Ignacio Jeraldino en 2025

Durante la temporada 2025, Ignacio Jeraldino disputó un total de 36 partidos, 27 de ellos por el torneo nacional, donde logró anotar seis goles, cifras que, de todas formas, no fueron suficientes para evitar el descenso de Unión Española.

A esos goles, el ex Audax Italiano sumó dos tantos más, uno por Copa Chile y otro por Copa Sudamericana, cerrando el año con un balance de ocho goles y tres asistencias en 36 encuentros disputados.

Publicidad