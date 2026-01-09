Patricio Rubio volvió a Unión Española con 36 años y ya trabaja preparando una temporada en la que liderará la operación retorno. Los hispanos descendieron a Primera B como colistas de la Liga de Primera 2025 y la misión es ascender lo antes posible.

En conversación con LUN, el ex Colo Colo y Universidad de Chile manifestó que “estar de vuelta es muy importante, sobre todo por el momento del equipo. No es fácil tomar la decisión de jugar en Primera B, pero sentí que podía ser una ayuda para devolver al club donde se merece estar“.

Agregó que “la gente siempre me ha tratado increíble y hoy, que estoy más grande y más maduro, me siento un referente para este plantel“.

Pato Rubio se siente un referente

“Acá me encontré con jugadores muy jóvenes, así que espero ser ese referente positivo y competitivo para que vayan aprendiendo y creciendo como personas”, complementó el ex delantero de Ñublense.

Pato Rubio es uno de los refuerzos de Unión para pelear en la Primera B.

Por otro lado, explica que “a mi edad me siento impecable, con muchas ganas de seguir jugando. Todavía el cuerpo no me da el aviso de nada raro y mientras me sienta bien y con ganas seguiré jugando”.

Sobre la tarea a cumplir, Rubio sostuvo que “la Primera B es una categoría más dura, más luchadora y tendremos que ponernos el overol. Pero tengo mucha fe en que las cosas van a salir bien“.

Para cerrar, Pato Rubio sentenció que “me siento muy feliz por la carrera que he logrado y siento que lo único que me falta es disfrutar más. Soy medio cascarrabias (risas)“.