Tan esperable como temida. La respuesta desde Unión Española a la resolución del directorio de la ANFP de mantener su descenso a Primera B junto con Deportes Iquique, amenaza directamente el futuro inmediato del fútbol chileno.

En el comienzo del nuevo año, y luego de recibir en detalle el dictamen desde Quilín, la dirigencia hispana tomó contacto con el abogado Cristóbal Osorio, con el propósito de analizar todos los aspectos del fallo, y así adoptar sus siguientes pasos.

Según reveló Radio ADN, este martes 6 de enero, Unión Española presentará ante la Justicia Civil una “orden de no innovar” contra la decisión de la ANFP, desconociéndose si lo harán en conjunto con Iquique o en paralelo, y con ello impedir el inicio de la temporada 2026.

Unión Española vs. ANFP: ¿Se paraliza el fútbol chileno?

Si nos regimos a los términos jurídicos, la iniciativa legal que presentará el elenco de Independencia provocará, en caso de acogerse en Tribunales, que “se suspenda obligatoriamente el inicio del Campeonato” hasta que se resuelva el fondo del asunto.

De concretarse la jugada de Unión Española, la ANFP estará bajo la amenaza directa de la FIFA, ya que sus estatutos prohíben terminantemente que los clubes recurran a la Justicia ordinaria por temas deportivos. Y puede ir más allá.

Esto porque la decisión de los hispanos pone en riesgo la participación de los equipos chilenos en Copas Libertadores y Sudamericana, además de la marginación de la Selección de todos los Mundiales (masculinos y femeninos), además de Eliminatorias.

¿Qué buscan los hispanos?

Con este recurso, según revela el diario La Tercera, ni hispanos ni celestes “no le temen a la eventual molestia de la FIFA“, pues advierten que “existe suficiente jurisprudencia relativa a casos que se han dirimido en la justicia convencional”.