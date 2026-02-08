El Midtjylland de Darío Osorio consiguió un triunfo clave por 2-1 ante Copenhague en la fecha 19 de la Superliga Danesa. El resultado le permite mantenerse al acecho del liderato en la recta previa a la segunda parte del torneo.

El seleccionado chileno fue titular en un duelo de alta tensión y se mantuvo en el terreno de juego hasta los 72 minutos, cuando fue reemplazado por Kevin Mbabu. Por eso observó en el banco de suplentes el desenlace de uno de los clásicos daneses del último tiempo.

El partido recién se rompió en los minutos finales. Aral Simsir abrió la cuenta a los 83’, mientras que Victor Bak Jensen amplió la ventaja apenas dos minutos después para desatar la celebración de los locales.

Copenhague intentó reaccionar y logró descontar en el tiempo añadido mediante Mohamed Elyounoussi, aunque no le alcanzó para evitar la derrota.

Darío Osorio tiene contrato hasta el 2030.

A un paso de ser líder

Gracias a esta victoria, Midtjylland quedó a solo un punto del líder AGF, que tiene 40 unidades y juega este lunes para ver si se aleja o mantiene su cercanía, manteniendo la lucha por la cima completamente abierta.

El próximo desafío del equipo del chileno será justamente frente al AGF, pero por las semifinales de la Copa de Dinamarca. Está programada para el jueves 12 de febrero a las 15:00 horas de Chile.

Con Osorio sumando protagonismo en Europa y su club metido de lleno en la pelea por el título, el presente del ex Universidad de Chile ilusiona tanto en Dinamarca como en la selección chilena.

Revisa el compacto del triunfo del Midtjylland ante el Copenhague

