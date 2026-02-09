Guillermo Barros Schelotto fue uno de los que se puso de pie con la actuación deslumbrante que tuvo Diego Valdés ante Boca Juniors. El chileno no sólo dio muestras de su gran calidad técnica. También fue muy influyente en el resultado: aportó dos asistencias en el triunfo por 2-1.

Ambas fueron para el zurdo Matías Pellegrini, quien marcó de cabeza y con un zurdazo para vencer al portero Agustín Marchesín. El atacante de 25 años fue uno de los que se rindió al talento de Valdés. Pero también lo hizo el Mellizo, quien tuvo una jornada muy especial.

Como jugador fue un símbolo de Boca, donde también fue DT. Al Mellizo le consultaron directamente por el juego de Valdés. “Lo veo muy bien, es un tipo con mucha trayectoria y madurez deportiva”, afirmó Barros Schelotto antes de lanzarle un elogio tremendo.

Diego Valdés en acción contra Independiente. (Foto: Vélez).

“Entiende el juego como pocos, lo mismo que (Manuel) Lanzini. Se entienden muy bien entre ellos, con los dos en el campo logramos dominar al rival a través del juego”, aseguró el DT del Fortín sobre la sociedad con el ex volante de River Plate.

El DT agregó más argumentos a su gusto por ambos. “Son dos jugadores que tienen un montón de condiciones individuales muy buenas para cualquier entrenador: gol, pelota quieta, pausa, imaginación. Dos futbolistas notables”, apuntó el Melli.

Publicidad

Publicidad

ver también Diego Valdés le regaló un doblete ante Boca Juniors y esto dijo Matías Pellegrini: “Hay que entenderlo, siempre…”

Barros Schelotto ovaciona el nivel de Diego Valdés ante Boca

Para Guillermo Barros Schelotto, tener esa sociedad de Diego Valdés y Manuel Lanzini puede hacer que el equipo despliegue un gran nivel de juego como el que mostró ante Boca Juniors. “Consiguiendo la mejor expresión de ellos, el equipo seguramente va a brillar”, dijo el DT.

Sin embargo, Valdés tuvo que afrontar diversos problemas físicos en Argentina. “Uno lo ha acompañado en los momentos malos como las lesiones, pero el mérito individual es altamente provocado por ellos mismos”, expuso el entrenador argentino.

Guillermo Barros Schelotto tuvo una jornada positiva ante Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“Valdés jugó bien, con Talleres jugó muy bien, el primer tiempo con Independiente. Está teniendo un buen año”, apuntó el entrenador, quien debe corregir algunos detalles para enfrentar a Defensa y Justicia el 13 de febrero a contar de las 22:15 horas.

ver también Diego Valdés recibe tremendo elogio de compañero en Vélez: “Por algo le dicen ‘Mago’, gira con…”

Revisa el compacto del triunfo de Vélez sobre Boca Juniors

Así va Vélez Sarsfield en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Vélez subió a la cima de la tabla de posiciones gracias a la victoria ante los Xeneizes.

Publicidad