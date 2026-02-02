Poco a poco, Diego Valdés ha podido dejar sus muestras de calidad en Vélez Sarsfield, que tuvo que esperar más de lo imaginado para contar con el talentoso volante ofensivo chileno. Frente a Independiente de Avellaneda, el ex América de México fue titular.

Y dejó una acción brillante con la que dejó literalmente a tres rivales totalmente descolocados. Dos de ellos tirados: Rodrigo Fernández Cedrés en primera instancia. Luego, el que cayó para intentar bloquear un remate de Valdés fue Kevin Lomónaco. Por si eso fuera poco, ganó una trabada.

Para terminar la jugada, Diego Valdés decidió que lo mejor era darle el balón a Dilan Godoy, pero el extremo izquierdo no resolvió bien. Esa acción motivó un tremendo halago de Matías Pellegrini para su compañero chileno. “Por algo le dicen el mago”, dijo el zurdo en Paso a Paso.

Diego Valdés comienza a ser cada vez más figura en Vélez. (Foto: Vélez).

“Te gira con la cadera y no sabes para dónde va a salir”, agregó Pellegrini sobre Valdés en el icónico programa de TyC Sports. Una manera de graficar qué visión tienen en el camarín de Vélez sobre Valdés. Un jugador de calidad diferencial desgraciadamente golpeado por las lesiones.

Diego Valdés hizo estragos en el área de Independiente, pero Vélez no pudo anotar. (Captura ESPN).

Matías Pellegrini felicita la calidad de Diego Valdés y recuerda a Quinteros en Vélez

Matías Pellegrini también tuvo un especial reencuentro con un DT con quien supo ser campeón en Vélez Sarsfield, seguramente un sueño que también tiene el chileno Diego Valdés. Se trata de Gustavo Quinteros, el entrenador del Rojo de Avellaneda.

Pellegrini se fundió en un afectuoso abrazo con el ex DT de Colo Colo, quien salió del Fortín rumbo a Gremio de Brasil. Pero esa experiencia en el cuadro gaúcho duró menos de lo deseado. Y hoy en día, lleva las riendas del plantel estelar del Rey de Copas.

El abrazo de Pellegrini con Quinteros. (Captura TyC Sports).

“Siempre muy buena onda, tuvimos un año espectacular con él. Los mejores recuerdos, siempre le deseamos lo mejor”, aseguró Pellegrini, quien es uno de los que está más contento con el alza en el nivel de Valdés. Cómo no: la pelota llega limpia y con ventaja prácticamente en todas las acciones.

El siguiente desafío de Vélez será muy difícil. También contra uno de los grandes: Boca Juniors, que visitará el estadio José Amalfitani el 8 de febrero a contar de las 22:15 horas. Otra gran oportunidad para que Diego Valdés muestre su capacidad futbolística.

Revisa el compacto del empate entre Independiente y Vélez Sarsfield

Así va Vélez en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Vélez Sarsfield suma 7 puntos al cabo de tres partidos y es uno de los líderes en la primera fase de la Liga Profesional 2026.