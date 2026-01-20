Colo Colo lo puso de opción como refuerzo en el mercado de fichajes cuando Vicente Pizarro negociaba para dar el salto a Argentina, pero finalmente saldrá de retorno a Europa por muy poco dinero. Se trata de un volante chileno que cuenta sus últimas horas en suelo trasandino.

Las referencias son para Pablo Galdames, quien no continuará como parte del plantel que dirige Gustavo Quinteros en Independiente de Avellaneda. A pesar de que el ex mediocampista de Vasco da Gama sí estuvo considerado en la pretemporada.

Pero eso no significó su presencia en la campaña. “Galdames rescindirá su contrato con Independiente este martes a las 12 horas”, informó el periodista Matías Martínez, quien cubre el devenir diario del club para radio La Red. Así las cosas, Quinteros le dice adiós a un jugador que no estaba dentro de sus prioridades.

“En todo concepto, la salida equivale a 160 mil dólares aproximadamente. Jugará en el Burgos de España, donde firmará por 17 meses”, apuntó el citado comunicador, siempre en su cuenta de X. Es decir, unos 143 millones de pesos chilenos costó sacarlo del Rojo. Una ganga, si se consideran los valores habituados al fútbol profesional.

Pablo Galdames terminará su ciclo en Independiente. (Christian Alvarenga/Getty Images).

Colo Colo lo quiso en el mercado, pero vuelve a Europa: Pablo Galdames al Burgos

Colo Colo todavía tiene cuestiones que definir en el mercado de fichajes, pero se despidió de Pablo Galdames, quien pronto estará de retorno en Europa para reforzar al Burgos CF. Estará en la segunda división en un equipo que marcha en el 6° lugar.

Así las cosas, el mayor de los hermanos Galdames (también están Thomas y Benjamín) tendrá su tercera chance en el Viejo Continente. Antes pasó por Italia, donde jugó en el Genoa y el Cremonese. Quinteros tendrá dos chilenos menos en su baraja.

Pablo Galdames disputó 33 partidos en Independiente: marcó cuatro goles y regaló dos asistencias. (Daniel Jayo/Getty Images).

Hace algunos días quedó confirmada la salida de Felipe Loyola, quien pasó al Pisa de la Serie A de Italia en una negociación que podría darle a Independiente más de 11 millones de euros.

Así va el Burgos CF en la tabla de posiciones de la Liga 2 25-26

El nuevo equipo de Pablo Galdames todavía sueña con pelear por el ascenso a la máxima categoría de España.

