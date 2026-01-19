Uno de los equipos del fútbol argentino que cuenta con una importante cantidad de jugadores chilenos es Independiente. Tras la salida de Felipe Loyola, más la permanencia de Luciano Cabral y Lautaro Millán, el cuarto de ellos, Pablo Galdames, dejará el club.

Con la llegada de Gustavo Quinteros a la dirección técnica del cuadro de Avellaneda, el mediocampista perdió consideración, tanto así que el ex DT de Colo Colo ya le avisó que no lo tendrá en cuenta para la temporada 2026 que arranca este fin de semana.

Ante este panorama, y si bien se mencionó que podía recalar en San Lorenzo, finalmente Pablo Galdames tomará sus maletas y regresará al fútbol europeo, pues según el periodista trasandino Germán García Grova, ya tiene un fuerte interesado.

Pablo Galdames se irá de Independiente hacia Europa

Por más que las ofertas más concretas para sumar minutos en 2026 venían desde Argentina, la decisión del volante chileno es emigrar al Viejo Continente, específicamente al fútbol español, donde un equipo de la B lo tiene entre ceja y ceja.

“Burgos CF tiene negociaciones avanzadas por Pablo Galdames. El equipo hispano trabaja con Independiente en la rescisión contractual del chileno”, dio a conocer García Grova, sin entregar detalles de si partirá a préstamo o por una venta definitiva.

Cabe señalar que este equipo se ubica en el séptimo puesto de la Tabla de Posiciones en La Liga 2 de la “Madre Patria” con 35 puntos, y está en la pelea para entrar a la Liguilla de Promoción que entregará un ascenso a Primera División.

Los números del chileno en 2025

Pablo Galdames aterrizó en Independiente a comienzos del año pasado, proveniente del Vasco Da Gama de Brasil. En la última temporada disputó 1.290 minutos en 33 cotejos, a nivel local y en Copa Sudamericana. Registró cuatro goles y dos asistencias.