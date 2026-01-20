El mercado de fichajes sigue en movimiento en nuestro país y desde el extranjero llega una importante novedad. Esta vez, se trata de un refuerzo con reciente paso por el fútbol chileno que volverá a vestir de rojo, aunque en un nuevo club.

Se trata de Fernando Ovelar, mediapunta y extremo paraguayo con pasado por Cerro Porteño, que jugó las últimas dos temporadas en Unión Española y que ahora regresará a Chile para defender una nueva camiseta.

Según información del especialista en mercado de pases César Luis Merlo, Pachuca decidió volver a ceder a Ovelar, ya que no será considerado en el primer equipo del cuadro mexicano para la presente temporada y ya tiene definido su nuevo destino.

Fernando Ovelar deja el rojo… por el rojo

Tal como confirmó el periodista deportivo, el atacante jugará a préstamo por un año en Ñublense, en una operación que además contempla una opción de compra por el 50% de su pase , dejando abierta la posibilidad de una permanencia en Chillán si su rendimiento convence.

De esta manera, el conjunto chillanejo suma una nueva alternativa ofensiva de cara a la competencia local, apostando por el jugador de 22 años, quien busca continuidad y regularidad tras su salida del fútbol mexicano.

Así, Fernando Ovelar compartirá ataque con otro ex Unión Española, Ignacio Jeraldino, delantero que fue presentado recientemente en el elenco de Ñublense y que llega a reemplazar a Patricio Rubio, quien emigró justamente al club de Plaza Chacabuco.

Los números de Fernando Ovelar en Unión Española

Durante su paso por el cuadro hispano, Fernando Ovelar disputó un total de 56 partidos en dos temporadas, en los que anotó 7 goles y entregó 4 asistencias.

No obstante, si nos enfocamos en su última campaña, esta estuvo lejos de ser la mejor —al igual que gran parte del plantel de Unión Española—, ya que en 30 encuentros disputados (1.566 minutos) solo convirtió 3 goles, todos ellos en Copa Chile.

