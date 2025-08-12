La Unión Española logró ponerse en ventaja frente a la U de Chile, pero no pudo aguantar el penal muy bien ejecutado por Pablo Aránguiz. De hecho, los azules se impusieron por 4-1 ante los hispanos en otra gran tarde de Lucas Assadi, autor de dos asistencias y un gol.

Por si eso fuera poco, el cuadro hispano recibió una dolorosa noticia cuando no le sobra nada en la tabla de posiciones de la Liga de Primera. Más bien todo lo contrario: aún sigue en puestos de descenso directo con apenas 13 puntos y la goleada de Deportes Limache los dejó a cuatro unidades de distancia para salir.

Se trata de una lesión que necesitará un paso por el quirófano. La del atacante paraguayo Fernando Ovelar, quien será operado de meniscos y tendrá una recuperación de unos dos meses, según la información que entregó Vamos la Unión.

Fernando Ovelar en el duelo ante Universidad de Chile por la primera rueda. (Dragomir Yankovic/Photosport).

En 2025, Ovelar ha jugado 15 partidos en el certamen liguero, donde no suma goles ni asistencias en 853 minutos. En la Copa Chile, el extremo de 21 años jugó seis encuentros y anotó tres conquistas en 353 minutos de acción. Pero también estuvo en el estadio Santa Laura durante todo 2024.

Fernando Ovelar no fue citado en la Unión Española para visitar a la U de Chile en el Estadio Nacional, pues hace un par de semanas que venía con molestias en la rodilla. El jugador de 21 años está en el cuadro de colonia cedido por el Pachuca de México desde febrero de 2024.

Ya son 51 los partidos que Ovelar registra con la camiseta hispana, con la que celebró siete goles y repartió cuatro asistencias. También jugó en el Atlante de México y en Cerro Porteño de Paraguay. Por lo pronto, Miguel Ramírez debe afinar detalles para un duelo contra uno de sus ex clubes.

Futbol, Universidad de Chile vs Union Espanola Fecha 19, Liga de Primera 2025 El entrenador de Union Espanola Miguel Ramirez es fotografiado durante un partido de primera division contra Universidad de Chile disputado en el estadio Santa Laura en Santiago, Chile. 09/08/2025 Javier Salvo/Photosport Football,, Universidad de Chile vs Union Espanola 19th turn, First Division League 2025 Union Espanola head coach Miguel Ramirez is pictured during a first division match against Universidad de Chile at the Santa Laura stadium in Santiago, Chile. 09/08/2025 Javier Salvo/Photosport

El último que había dirigido: Deportes Iquique en una especie de finalísima por evitar el descenso directo. Aquel partido se disputará el viernes 15 de agosto en el estadio Santa Laura a las 15 horas y tendrá el arbitraje de Felipe Jara. Y el Cheíto Ramírez deberá tachar a Ovelar de su lista de jugadores disponibles.

