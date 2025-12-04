Es tendencia:
¡Todo listo! El entrenador de moda del fútbol chileno da el salto y dirigirá en torneo internacional

Uno de los directores técnicos más cotizados del balompié nacional tiene nuevo equipo para la temporada 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Cristián Muñoz tiene nuevo equipo.
Uno de los entrenadores más cotizados del fútbol chileno de cara a la temporada 2026 es Cristián Muñoz, de gran campaña en 2025 con Universidad de Concepción.

La Nona fue el líder del cuadro penquista que salió campeón de la Liga de Ascenso, por ende, volverá a la Liga de Primera para 2026.

Pese al logro, el ex volante ofensivo no sigue en el equipo universitario y le llovieron las opciones para tomar equipo de cara al año que viene y ya se decidió.

Cristián Muñoz da el salto y dirigirá a Palestino

Cristián Muñoz fue tentado por Unión Española y Santiago Wanderers, para buscar sacarlos campeón de la Primera B, sin embargo, tomó una opción mucho más tentadora.

El DT chileno dirigirá en Primera y también en la Copa Sudamericana, porque tomará las riendas de Palestino en la temporada 2026, según dieron a conocer en Balong Radio.

Existe un completo acuerdo entre el elenco árabe y Muñoz, quien llega a reemplazar al argentino Lucas Bovaglio, quien se va tras no renovar su contrato.

Palestino será la cuarta experiencia de Cristián Muñoz como DT y la primera en la categoría de honor, tras sus pasos por Santiago Morning, Barnechea y Universidad de Concepción.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

