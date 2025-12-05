En Palestino tomaron una determinación con el entrenador argentino Lucas Bovaglio que sorprendió a más de alguno, pues el equipo logró asegurar su presencia en la Copa Sudamericana del año entrante. De todas maneras, y a pesar de haber extendido la presencia internacional del Tino, el DT se irá.

Ya fue notificado por la plana mayor del cuadro árabe que no habrá un nuevo contrato para él, quien vive los últimos días de su segunda temporada como director técnico tetracolor, donde llegó para reemplazar a Pablo Vitamina Sánchez en julio de 2024. Entre otros temas que provocaron el llamado de RedGol al presidente del Tino también hubo espacio para consultar por esto

El timonel reconoció inmediatamente que era desviarlo de la deuda de Liga de Quito por Fernando Cornejo y de la millonaria cuenta impaga que Atlético Mineiro tiene por Iván Román, los temas originales de la entrevista, pero de todas maneras accedió a contestar.

Lucas Bovaglio no continuará como DT del Tino. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Bovaglio vence contrato y la directiva determinó que no se le iba a renovar por muchas razones de fondo. Entre otras, tenemos que ajustar nuestra planilla”, le contó Jorge Uauy sobre la intención de reducir gastos destinados al plantel profesional.

Tiene clarísimo a qué se debe esa reducción del gasto. “Los ingresos que vienen a futuro después del acuerdo con TNT Sports harán caer nuestros ingresos”, reconoció Uauy, aunque no cuantificó el ahorro que significará la salida de Bovaglio y su cuerpo técnico. El nombre que suena con más fuerza para suplirlo es un DT que se puso de moda en el fútbol chileno.

Publicidad

Publicidad

ver también Un viejo amor toca la puerta de Leonardo Valencia: lo quiere como su gran fichaje para 2026

Palestino admite que la salida de Lucas Bovaglio es en gran parte por razones económicas

El recorte en el presupuesto que tendrá Palestino para la temporada 2026 parece haber sido muy determinante en el futuro del argentino Lucas Bovaglio en la banca del cuadro árabe. El incumplimiento de contrato que tuvo el fútbol chileno con Warner Media en 2019 motivó una deuda multimillonaria.

Casi 25 millones de dólares, aunque los montos oscilaron violentamente entre los 15 mil y 75 mil millones de pesos chilenos. El punto es que hay que ajustar los cinturones para cancelar esa multa. “Tenemos que acomodar nuestra estructura de gastos a los nuevos ingresos que vienen”, desclasificó Jorge Uauy.

Cristian La Nona Muñoz apunta a tomar la banca de Palestino para el año entrante. Fue campeón de la Primera B con Universidad de Concepción. (MARCO VAZQUEZ/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Habrá que ver el camino que toma el Tino una vez que termine su participación en la Liga de Primera 2025, donde cerrará su acción ante Huachipato. Los tetracolores serán locales ante los acereros este viernes 5 de diciembre a contar de las 20 horas en el estadio Municipal de La Cisterna. Será la despedida de Bovaglio como DT del primer equipo…

ver también ANFP vs TNT Sports: Guarello apunta con nombre a los cinco dirigentes que tienen al “fútbol chileno en la quiebra”

Así va Palestino en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Palestino ya tiene asegurado su boleto a la Copa Sudamericana, pero eso no fue suficiente para renovar el contrato de Lucas Bovaglio. Así se ubica el Tino en la tabla a falta de apenas un duelo.

Publicidad