Palestino pudo hacer que la despedida de Lucas Bovaglio no terminara con una derrota frente a Huachipato. Los árabes encontraron prácticamente sobre la hora el empate contra el equipo de Talcahuano, que tiene su mente puesta en la gran final de la Copa Chile que disputará ante Deportes Limache.

La apertura de la cuenta llegó gracias a Cris Martínez, quien clavó un remate que resultó inatajable para Sebastián Salas, quien asumió la custodia de la portería del cuadro árabe tras la seria lesión de su tocayo el Zanahoria Pérez. En los 18 minutos, un zurdazo bien dirigido desniveló transitoriamente el cotejo.

Pero a muy poco del final de la primera parte apareció la exquisita pegada de Joe Abrigo. Con un tiro libre muy bien ejecutado, el “14” del equipo local dejó literalmente parado a Zacarías López. El cronómetro marcaba 45’+4 cuando el ex jugador de Magallanes y Unión Española dejó su sello.

Jaime García activó las soluciones desde el banco de suplentes e hizo dos modificaciones en el descanso. Mario Briceño reemplazó a Martínez, mientras que Luciano Arriagada entró en lugar de Ezequel Morales. En el segundo tiempo, el Tino se fue sobre la portería defendida por Zacarías López.

Pero ni Junior Marabel ni su tocayo Arias fueron capaces de finiquitar con certeza. Corrían 66 minutos cuando Lucas Bovaglio hizo dos cambios: el capitán José Bizama le dejó su lugar a Cristian Suárez. Y Nicolás Meza reemplazó a Fernando Meza para intentar la búsqueda del gol de la victoria.

Ambos técnicos intentaron jugar sus cartas sorpresivas. A pesar de todo, la ocasión más clara en la segunda parte fue para Julián Brea, quien perfectamente pudo decretar el 2-1 a favor del Huachi. Pero perdió en el duelo contra el Seba Salas, quien achicó de gran manera.

Huachipato da un golpe y Palestino lo devuelve a tiempo

A falta de nueve minutos para el final, un contra ataque en el que Óscar Ortega encontró a Mario Briceño, quien resolvió con total claridad para decretar el 2-1 de Huachipato ante Palestino. El “7” se tomó el tiempo preciso y halló en mejor posición a Brayan Garrido.

El remate de Garrido fue imposible de sacar para Salas y la brega que 2-1 a favor de los visitantes, que con ese gol sobrepasaron al Cacique en la tabla de posiciones. Otro golpe duro para Colo Colo en el tristísimo año 2025 de su centenario institucional. Pero había más.

Quedaban tres minutos para el final del tiempo regular y hubo un trío de jugadores del Tino que tuvieron una chance: ni Arias ni Marabel pudieron controlar la bola. Pero sí lo logró Abrigo, aunque no pudo definir acertadamente ante el achique del Zaca López. “No te hagas el canchero conmigo”, le reprochó más tarde al golero el árbitro del encuentro, Héctor Jona.

Palestino tuvo el empate. Fue un pelotazo que encontró a Junior Arias en un duelo ante Benjamín Gazzolo. El zaguero quedó muy desacomodado, al punto que la pelota rebotó chanchita hacia Junior Marabel, quien elevó inexplicablemente su remate. Una acción que sacó de quicio a García.

Aunque a los 45’+4 del complemento, Arias por fin encontró el premio de consuelo de no despedirse con una derrota. El charrúa se anticipó a la salida del golero y conectó un preciso centro de Dilan Salgado para el 2-2 definitivo en el césped cisternino.

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2025

Palestino quedó clasificado a la Copa Sudamericana por la tabla de posiciones, mientras que Huachipato superó a Colo Colo al cabo de 30 partidos. Aunque los albos tienen un juego pendiente contra el Audax Italiano.