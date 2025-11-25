Para nadie es un misterio que Jaime García dejó un recuerdo imborrable en Ñublense, cuadro con el que salió subcampeón en el Campeponato Nacional 2022. Pero hoy en día, el oriundo de Cartagena sonríe por una ajustada victoria ante los Diablos Rojos.

El DT de Huachipato terminó con cuentas alegres luego de la fecha 28 en la Liga de Primera. Un solitario gol de Carlo Villanueva le permitió a la escuadra del acero vencer por 1-0 al equipo adiestrado por Ronald Fuentes, quien parece tener las horas contadas.

“Para el objetivo que nos propusimos nos sirve mucho. Irnos con tres puntos, a falta de dos partidos, los últimos dos rivales son difíciles”, expuso García sobre el cierre que tendrá el Huachi en el certamen liguero: recibirán a Universidad Católica en el estadio CAP y visitarán a Palestino en el Municipal de La Cisterna.

Jaime García vivió una nueva jornada ante Ñublense, club donde dejó un recuerdo estelar. (Mauricio Ulloa/Photosport).

Vale decir, serán jueces de los puestos clasificatorios a copas internacionales. De todos modos, García quedó conforme con este 0-1 que festejaron sus pupilos en el estadio Nelson Oyarzún Arenas. “El accionar defensivo y del mediocampo nos ayudó mucho para todos los ataques que nos hizo Ñublense”, admitió el ex DT de Santiago Wanderers.

“Sacamos balones que pudieron ser el empate. No tuvimos tanta profundidad, pero liquidamos cuando teníamos que hacerlo, algo que costaba en los partidos de afuera”, explicó el adiestrador, quien vive su primera campaña al mando del plantel estelar en la escuadra de la usina.

Jaime García alaba a Ñublense tras vencerlo con Huachipato: “Atacaban por todos lados”

Para Jaime García, la victoria de Huachipato sobre Ñublense necesitó de varios ingredientes. Sobre todo en la segunda parte, cuando los Diablos Rojos se volcaron en ofensiva para intentar el empate. “No es que tú eches atrás el equipo, tratamos de salir, no podíamos”, dijo el cartagenino.

Así festejó Huachipato el gol de Carlo Villanueva a Ñublense. (Mauricio Ulloa/Photosport).

“Fue una constante de que nos atacaban por todos lados. El defensa, cuando vas ganando 1-0, al último minuto suceden cosas que no esperas. Cumplimos con lo que quería: Cerrar el partido, hicimos línea de tres contra cinco o seis atacantes. Nos resultó y a ellos también”, aseguró el popular Búfalo.

Por cierto, el Huachi también debe afrontar la final de la Copa Chile ante Deportes Limache, pactada para el 10 de diciembre en el estadio El Teniente de Rancagua. Quizás ahí está lo más importante que tiene en la cabeza García, quien irá por un título con los acereros.

Revisa el compacto del triunfo de Huachipato en Chillán

Así quedó Huachipato en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Huachipato marcha en el 9° lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2025 al cabo de 28 fechas.

