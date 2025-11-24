El cierre de la jornada 28 en Liga de Primera se presentaba como la última oportunidad para Huachipato de mantenerse con vida en la pelea por el último cupo de clasificación para Copa Sudamericana. Para ello debía rescatar un triunfo en casa de Ñublense.

Es que tras la victoria de Colo Colo ante La Calera, el equipo que dirige Jaime García tenía la obligación de sumar tres puntos en Chillán, de lo contrario se quedaba sin chances continentales, pese a que todavía debe disputar la Final de Copa Chile.

A diferencia de Huachipato, Ñublense jugaba por cumplir con el calendario, pues ya tenía matemáticamente asegurada su permanencia en Primera División. Con esas necesidades se veían las caras en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

Huachipato sigue en pelea por Sudamericana tras vencer a Ñublense

El primer tiempo puede quedar fácilmente en el olvido, pues no hubo acciones importantes de riesgo. Lo que sí hubo fue “café cargado” en el camarín acerero, que entendía que con un empate quedaba sin opciones de copas internacionales.

Fue así que en el complemento, Huachipato comenzó a mover piezas y fue uno de los hombres que ingresó en esta etapa, como Carlo Villanueva quien tuvo en sus pies la apertura de la cuenta, al minuto 64, tras recibir dentro del área una asistencia del goleador Lionel Altamirano.

Tras el gol acerero, Ñublense fue con más entusiasmo que fútbol en busca de no perder en su casa; pero no fueron eficaces en las acciones que tuvieron sobre los minutos finales, y suman su octavo partido consecutivo sin ganar, con siete derrotas y un empate.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

Gracias a esta victoria, Huachipato se ubica en el noveno lugar de la clasificación con 41 puntos y queda a tres de la clasificación a Copa Sudamericana, donde están Colo Colo y Cobresal. Mientras que Ñublense permanece en la 10° ubicación con 30 unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la 29° y penúltima fecha en Liga de Primera, Huachipato recibirá en Talcahuano a Universidad Católica este sábado 29 de noviembre desde las 12:30 horas; en tanto, Ñublense visitará en La Florida al Audax Italiano, el lunes 1 de diciembre a las 20:00 horas.

