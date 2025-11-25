Colo Colo ya está dentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana y ahora va con todo a buscar un triunfo de oro ante Cobresal. El Cacique visita a los Mineros en un duelo que dejará prácticamente definido el dueño del último cupo a falta de una fecha. Es por ello que en el Estadio Monumental se adelantan y ya trabajan en su formación.

Fernando Ortiz no le dio descanso al plantel y los ha mantenido trabajando con la mira puesta en el compromiso. A tal punto llegan las cosas, que este martes el entrenador albo paró una oncena pensando en los nortinos, aunque con insólitas novedades.

Y es que el DT aprovechó la instancia para darle rodaje a varios jugadores que no han sido muy considerados. Entre ellos, dos que vienen volviendo de lesiones y que podrían dar la gran sorpresa ante los Mineros.

Colo Colo sorprende a todos con insólita formación previo a la final con Cobresal

En Colo Colo no pierden el tiempo y ya trabajan para su visita ante Cobresal, donde pueden terminar con un pie adentro o afuera de la Copa Sudamericana. Fernando Ortiz ya ensaya una formación, la que tuvo importantes sorpresas.

Fernando Ortiz mueve la formación de Colo Colo para probar variantes antes de Cobresal. Foto: Photosport.

Según reveló el periodista Álvaro Choupay en Los Tenores de Radio ADN, el DT paró una oncena que tuvo a Fernando De Paul en el arco. El Tuto se ha ganado el respaldo del Tano, más allá de que se conoció que en el Cacique se pelean con la U por un portero para el 2026.

Es desde la defensa que comienzan a aparecer varias novedades. La primera es el regreso de Nicolás Suárez, quien se operó tras el Mundial Sub 20 y estaba al margen, como lateral derecho. A él se suma Daniel Gutiérrez por la banda izquierda, dejando a Alan Saldivia y Emiliano Amor como la dupla de centrales.

En el mediocampo, si bien aparecieron dos titulares, hay un retorno que da que hablar. Arturo Vidal y Vicente Pizarro aparecen en el esquema albo como los volantes, dejando más suelto y como 10 a Leandro Hernández.

Finalmente está el ataque, donde también hay un regreso que muchos esperaban. Francisco Marchant está de vuelta y, por ahora, asoma como acompañante de Javier Correa y Lucas Cepeda.

De esta forma, Colo Colo trabaja con la mira puesta en Cobresal con la siguiente formación: Fernando De Paul en el arco; Nicolás Suárez, Alan Saldivia, Emiliano Amor y Daniel Gutiérrez en la defensa; Vicente Pizarro, Arturo Vidal y Leandro Hernández en el mediocampo; Francisco Marchant, Javier Correa y Lucas Cepeda en la delantera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo ensaya su formación para ir a buscar tres puntos de oro ante Cobresal. El Cacique y los Mineros chocan en una final por la Copa Sudamericana este viernes 28 de noviembre desde las 18:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones del torneo 2025

