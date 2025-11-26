Se acabó la Copa Sudamericana y una historia que tuvo de todo para la U de Chile. El equipo azul llegó a semifinales en una gran campaña deportiva, pero llena de polémicas tras la barbarie de Avellaneda.

Contra Independiente y Lanús los partidos fueron un caos dentro y fuera de la cancha. Castigos de la Conmebol a la hinchada azul y cobros dudosos conta el granate sacudieron la interna del equipo.

A lo anterior se le suma el castigo económico por los incidentes en Avellaneda, donde se marcó el inicio del quiebre entre el organismo sudamericano y la U. Por eso no sorprendió la nueva lista que publicó Conmebol ninguneando a los chilenos.

Ni se acordaron de U de Chile en su tremenda campaña

U de Chile recibió el mazazo definitivo por parte de Conmebol tras publicarse el XI ideal de Copa Sudamericana. Ahí, ningún jugador azul fue incluido en la lista, pese al gran torneo del equipo.

“¡El equipo ideal de la Conmebol Sudamericana! Los 11 mejores del año, según el grupo de estudio técnico de Conmebol”, informó el organismo, repletando la lista con hombres de Lanús y Atlético Mineiro.

Publicidad

Publicidad

Curiosa fue la inclusión de un jugador del Once Caldas, teniendo en cuenta que ni Lucas Assadi o Charles Aránguiz conformaron el XI de Conmebol. Rápidamente los hinchas azules pusieron el grito en redes sociales.

Con ese mazazo, se firma un polémico torneo para U de Chile, que si bien alcanzó las semifinales de Copa Sudamericana a gran nivel, el escándalo de Avellaneda marcó un distanciamiento total con la Conmebol.

Publicidad