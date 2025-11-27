El torneo nacional está muy cerca de finalizar y con eso empieza el momento más apetecido por muchos hinchas: el mercado de fichajes. La ilusión de que lleguen grandes jugadores al club de tus amores es un deseo mayúsculo.

Quien dio un buen puntapié inicial para esto fue afamado periodista Manuel De Tezanos Pinto, quien en TNT Sports manifestó que Universidad de Chile tiene prácticamente asegurado un refuerzo.

Se trata del metaSebastián Pérez, quien actualmente ataja en Palestino y que está cumpliendo buenas actuaciones hace varias temporadas. De hecho, llegó a ser seleccionado nacional.

Zanahoria Pérez cerca de U de Chile

En el marco de un diálogo qu se dio en el programa Todos Somos Técnicos sobre los arqueros nominados a la Gala Crack es donde De Tezanos dio a conocer esa información.

Zanahoria Pérez llegaría a la U de Chile

A Johnny Herrera le señalaron “tú quieres a Pérez” en Universidad de Chile, pero el ex meta del Bulla estaba un poco resignado. “Sí, pero no sé si van a ir a comprarlo”, manifestó.

Publicidad

Publicidad

Ahí es donde Manuel De Tezanos le dio la noticia al panelista. “Yo tengo información de que Pérez es muy probable que vaya a la U”, indicó sobre el futuro de Zanahoria.

Luego dobló la apuesta, pues sin que nadie lo apretara se atrevió a dar un porcentaje sobre las posibilidades de que se realice la operación: “Más del 90%”, dijo De Tezanos.

Johnny Herrera quedó más contento que cuando le abren las puertas de Candelaria al enterarse de esta movida: “Para mí esta pintado”, complementó la idea.

Publicidad

Publicidad

El periodista Marcelo Díaz, que cubre la actualidad del elenco azul, señaló que Zanahoria “cruza la pandereta y De Tezanos nuevamente reafirmó la convicción de su mensaje: “Sí, sí”.

ver también Independiente vuelve a chocar contra U de Chile: ambos van por el mismo refuerzo

“Una bombita estás tirando”, señaló Gonzalo Fouillioux para cerrar el tema sobre quien empieza a mover el mercado de pases en Universidad de Chile.

En la U seguramente se irá Cristopher Toselli con la llegada de Pérez, pues termina contrato. Zanahoria pelearía el puesto con Gabriel Castellón.

Publicidad