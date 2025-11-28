La U no vuelve al Estadio Nacional: el primer gran damnificado por polémica designación

Siguen los coletazos por la disputa del Estadio Nacional. Universidad de Chile hizo todo lo posible por jugar en el Coloso de Ñuñoa y cerrar su último partido de local ante Coquimbo Unido.

Sin embargo, la disputa entre el Instituto Nacional del Deporte (IND) y el Ministerio del Deporte terminaron con el partido reprogramado en el Estadio Santa Laura.

“Lamentamos que, pese a que todas las coordinaciones estaban hechas, nos comunicaran la negativa del uso del recinto tan encima del duelo, una situación que perjudica a nuestro club, abonados e hinchas”, indicaron desde Universidad de Chile.

En el comunicado incluso se hace mención a quién fue el encargado de quitarle la localía a la U. “Nos cuesta entender la decisión de la autoridad, que no es el IND ni la Delegación Presidencial Metropolitana, que negó el uso del Estadio Nacional”, complementaron. Palabras donde se desliza responsabilidad al Ministerio del Deporte.

El primer damnificado por cambio de localía de la U

El tema es que la discusión escaló y está tarde tuvo su primer gran damnificado. Así lo detalló La Hora de King Kong donde informaron que Israel Castro, director del IND renunció a su cargo.

¿El motivo? Castro tenía el compromiso con el cuadro azul para ocupar el Nacional. Pero su pacto no fue respetado. Lo que colmó su paciencia y desencadenó en su renuncia.

La U no podrá cerrar la campaña de local en el Estadio Nacional

El medio citado enfatiza en que la disputa se centró con Jaime Pizarro, quien no quiso seguir arriesgando la cancha del Nacional y que contó con una importante inversión de la FIFA.

