Se viene una gran final continental. Palmeiras y Flamengo decidirán quién es el campeón 2025 de la Copa Libertadores, trofeo por el cual compitieron Colo Colo y la Universidad de Chile este año, quedándose en la fase de grupos.

Para interés chileno, Erick Pulgar podría asomar en el duelo por parte del Fla. El elenco de Río de Janeiro asoma como favorito, tras prácticamente superar al Verdao en el Brasileirao, pese a que aún quedan fechas por disputarse.

El partido se disputará en Lima y es la séptima vez que al menos un equipo brasileño la disputará en forma consecutiva. La última vez que no hubo equipos del Brasileirao en la decisión del trofeo fue en 2018, la recordada final en Madrid entre Boca y River.