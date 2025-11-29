Es tendencia:
Copa Libertadores

Minuto a minuto: Flamengo y Palmeiras definen al flamante campeón de la Copa Libertadores

El Mengao y el Verdao se enfrentan en Lima, buscando agregar una estrella a sus abultadaas vitrinas. Un chileno podría ser protagonista.

Por Jose Arias

Erick Pulgar podría jugar la final.
© Getty ImagesErick Pulgar podría jugar la final.

Se viene una gran final continental. Palmeiras y Flamengo decidirán quién es el campeón 2025 de la Copa Libertadores, trofeo por el cual compitieron Colo Colo y la Universidad de Chile este año, quedándose en la fase de grupos.

Para interés chileno, Erick Pulgar podría asomar en el duelo por parte del Fla. El elenco de Río de Janeiro asoma como favorito, tras prácticamente superar al Verdao en el Brasileirao, pese a que aún quedan fechas por disputarse.

El partido se disputará en Lima y es la séptima vez que al menos un equipo brasileño la disputará en forma consecutiva. La última vez que no hubo equipos del Brasileirao en la decisión del trofeo fue en 2018, la recordada final en Madrid entre Boca y River.

LIMA, PERU – NOVEMBER 28: Erick Pulgar of Flamengo controls the ball during a training session ahead of the 2025 Copa Conmebol Libertadores Final at La Videna on November 28, 2025 in Lima, Peru. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

LIMA, PERU – NOVEMBER 28: Erick Pulgar of Flamengo controls the ball during a training session ahead of the 2025 Copa Conmebol Libertadores Final at La Videna on November 28, 2025 in Lima, Peru. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

¡Con Pulgar de titular!

La oncena que tendrá Flamengo de titular en su decisivo partido ante Palmeiras.

Brasil hace historia

Tras una superioridad absoluta de los equipos argentinos, Brasil igualará, esta tarde en trofeos a los trasandinos. Esto, debido a que los equipos brasileños llegarán a 25 trofeos de Libertadores, el mismo número de los che.

Bienvenid@s Redgoler@s

¡Estamos al aire, Tulio!

Emocionante final las que nos reúne hoy. Palmeiras y Flamengo disputarán el partido más importante a nivel continental de clubes. Se trata de la gran final de la Copa Libertadores, cuya obtención bien podría elevar a Erick Pulgar como el segundo jugador nacional en lograr este trofeo, tras Benjamín Kuscevic.

Puedes seguir todos los pormenores de este encuentro, la previa y el minuto a minuto, con nosotros. RedGol te trae lo mejor de esta trascendental final... ¡No te la pierdas!

