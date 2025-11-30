Es tendencia:
Colo Colo

Hijo de histórico goleador de Colo Colo le da nuevo título a los albos en infartante final ante la U

El Cacique celebra una nueva estrella en sus divisiones inferiores, luego del campeonato ganado por la categoría Sub 11 ante los azules.

Por Carlos Silva Rojas

Santiago Neira fue clave en Colo Colo.
Una temporada 2025 para el olvido está sellando el plantel de honor de Colo Colo en el año de su Centenario, sin embargo, la rama femenina y las divisiones sacan la cara por el Cacique.

Los albos están a punto de quedar afuera de la Copa Sudamericana 2026, y con ello, no lograrían ningún objetivo planteado para la campaña que está llegando a su fin.

Pero en las categorías juveniles Colo Colo sí ha tenido alegrías y este domingo ganó un nuevo título, justo frente a su archirrival, Universidad de Chile.

Santiago Neira le da título a Colo Colo Sub 11

Este domingo se jugó la final de la categoría Sub 11, donde Colo Colo se impuso por 2-1 a Universidad de Chile en la final.

La gran figura del partido fue el delantero Santiago Neira, hijo del histórico ex delantero del Cacique Manuel Alejandro Neira.

Santiago Neira le marcó un doblete a la U.

De esta manera, Santiago Neira emula lo realizado por Manolete en una final con la camiseta de los albos, ya que su padre fue figura y goleador en la final del Torneo de Clausura 2002, cuando el Cacique salió campeón en la quiebra con dos goles de Neira ante Universidad Católica.

