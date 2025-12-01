Unión Española pasa por un duro momento, luego de la derrota contra O’Higgins, la escuadra hispana perdió la categoría y jugará la próxima temporada en Primera B. Ante este devastador panorama para los hinchas y los jugadores, una de las figuras del plantel alzó la voz ante la tristeza.

El jugador Bianneider Tamayo llegó a préstamo esta temporada desde Universidad de Chile y no pudo ser parte del partido crucial de los hispanos debido a acumulación de tarjetas amarillas.

Tras la derrota por 4 a 2 contra el equipo rancagüino, que deja al club sin opciones de salvarse y continuar en el Campeonato Nacional, el defensa alzó la voz y agradeció a la Unión por el cariño entregado durante estos meses.

Bianneider Tamayo se despide de Unión Española

A través de sus redes sociales, el seleccionado venezolano compartió un sentido mensaje con los hinchas del club hispano. “Aquí soy y he sido muy feliz. Estaré toda la vida agradecido con el club Unión Española por abrirme las puertas de este hermoso club”, comentó de entrada.

Añadiendo que “hoy todos juntos vivimos un momento de mier…, sinceramente el peor que a nosotros los futbolistas y a ustedes los hinchas les toca vivir”.

En la misma línea, el jugador habla de sus meses junto al equipo. “Luché, me esforcé y entregué absolutamente todo, porque así y así seré. Las palabras me salen al igual que el llanto y la tristeza. No me cabe duda que este club volverá a estar donde merece estar. Gracias Unión Española”.

