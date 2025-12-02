Unión Española cerró una de las dos peores campañas de su historia con un descenso doloroso. Nunca pudo afirmarse esta temporada, ni con José Luis Sierra ni con Miguel Ramírez en la banca.

Marcelo Vega, quien vistió la camiseta de los rojos de Santa Laura, manifestó que haber traído al Cheíto para reemplazar al Coto fue una mala decisión de la dirigencia hispana.

“Miguel tiene culpa, pero no era para traerlo. Era como cuando trajiste a Berizzo a la selección, no venía bien en el año. Si también está por bajar a Iquique”, analizó en Picado TV.

Nano Díaz no quiso ser el “bombero” de Unión Española

Acto seguido reveló que, antes de designar a Gonzalo Villagra como entrenador, la dirigencia quiso traer a otro técnico que conoce bien los pastos de Independencia: Fernando Díaz.

Nano Díaz dirigió a Iquique esta temporada

“Es más, llamaron a Nano Díaz por tres partidos. Pero el Nano no quiso. Lo llamaron por tres partidos”, fue la revelación que hizo el Tobi Vega en el streaming deportivo.

Díaz fue campeón con Unión Española en el 2005, en la penúltima estrella que consiguió el cuadro hispano. Este año dirigió a Iquique, sin mayor éxito, por lo que no era fácil que llegara como bombero a Santa Laura.

En la última fecha, ante Coquimbo Unido en el Sánchez Rumoroso, Villagra volverá a estar sentado en la banca, a la espera de las determinaciones dirigenciales de cara al 2026.