Un verdadero partidazo sostendrán Deportes Concepción y Cobreloa. Ambos equipos buscan el ascenso a través de la Liguilla de la Primera B, donde solo uno subirá a la máxima categoría.

El León de Collao arranca como local la final y jugando ante sus hinchas en el Ester Roa Rebolledo, los penquistas quieren dar el primer golpe. Ya dieron la sorpresa ante Deportes Copiapó, por lo que confían en repetir la gracia ante los Loínos.

Cobreloa terminó de buena manera la fase regular y superó a San Marcos de Arica para meterse en el duelo decisivo de la Liguilla de Ascenso. Saben que si sacan un buen resultado en la Región del Biobío, tendrán la mesa servida para celebrar en la vuelta en Calama.