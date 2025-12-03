Es tendencia:
Primera B

Deportes Concepción vs Cobreloa MINUTO A MINUTO: transmisión de la final de la Liguilla de la B

El León de Collao recibe a a los Loínos en la definición del segundo ascendido a Primera División para el 2026.

Por César Vásquez

Concepción será local en el partido de ida ante Cobreloa.
© PEDRO TAPIA/PHOTOSPORTConcepción será local en el partido de ida ante Cobreloa.

Un verdadero partidazo sostendrán Deportes Concepción y Cobreloa. Ambos equipos buscan el ascenso a través de la Liguilla de la Primera B, donde solo uno subirá a la máxima categoría.

El León de Collao arranca como local la final y jugando ante sus hinchas en el Ester Roa Rebolledo, los penquistas quieren dar el primer golpe. Ya dieron la sorpresa ante Deportes Copiapó, por lo que confían en repetir la gracia ante los Loínos.

Cobreloa terminó de buena manera la fase regular y superó a San Marcos de Arica para meterse en el duelo decisivo de la Liguilla de Ascenso. Saben que si sacan un buen resultado en la Región del Biobío, tendrán la mesa servida para celebrar en la vuelta en Calama.

Programación del encuentro

El partido entre Deportes Concepción y Cobreloa se jugará a las 20:00 horas. El duelo será transmitido por TNT Sports en televisión y por la aplicación Max en streaming.

A estadio lleno

Deportes Concepción será local en la ida y tendrá un Estadio Ester Roa Rebolledo lleno a su favor. Saben que deben sacar ventaja para viajar con mayor tranquilidad a la vuelta, la cual será el domingo en Calama.

La primera final de la Liguilla de Ascenso

Hola amigos, bienvenidos al MINUTO A MINUTO de RedGol de la final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B. Deportes Concepción y Cobreloa prometen dejar la vida por conseguir la victoria.

