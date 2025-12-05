Deportes Concepción está viviendo casi un sueño en este cierre de temporada 2025. El León de Collao está jugando la final de la Liguilla por el segundo ascenso en la B ante Cobreloa y tiene reales chances de volver a la Primera División después de 18 tortuosos años.

Sin embargo, en el cuadro lila son conscientes que este escenario estaba lejos de ser el que se imaginaba a inicios de año. Es más, no hay que olvidar que el Conce está en la B solo por los líos contractuales de Melipilla, el campeón de la Segunda División en el 2024.

Como los Potros no pudieron ascender, fue el León de Collao el elenco que ocupó su lugar. En un abrir y cerrar de ojos pasaron de estar en la Segunda División Profesional a la Primera B. Por lo mismo, las expectativas eran más bien mesuradas.

“No nos armamos para esto”

Al respecto habló Diego Livingston, presidente del cuadro Lila, quien en charla con ADN Radio aseguró que “tengamos en cuenta que lo que está pasando hoy día no estaba en nuestros planes”.

“Nos enteramos recién en febrero que estaríamos en la Primera B; hicimos un plantel que en un 70% está diseñado para ganar la Segunda División y, con el otro 30%, trajimos unas fichas importantes. Con eso estamos en Primera B”, agregó.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que “para nosotros es mucho más de lo esperado y, si no ascendemos ahora, seguiremos trabajando para ascender el próximo año. Los objetivos y las metas ya están trazados”.

Para cerrar, Livingston quedó feliz con el marco de público en la final ida en el Ester Roa, asegurando que “es un orgullo ver a toda la hinchada llegando de buena forma al estadio, llenándolo con más de 29.000 personas. Fue todo tranquilo, desde la llegada, hasta la salida. Hubo un pequeño incidente con las esquirlas de una bengala, pero todo el resto perfecto”.

¿Cuándo se juega la revancha entre Deportes Concepción y Cobreloa?

Lilas y Loínos se enfrentarán tras el 1-1 de la ida este domingo 7 de diciembre a las 20:15 horas en el Estadio Zorros del Desierto. El ganador del partido logrará el segundo ascenso a la Primera División junto a Universidad de Concepción, mientras que el perdedor tendrá que jugar por un año más en la B.

