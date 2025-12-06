Carlos Caszely fue uno de los tantos hinchas que llegó este viernes al Estadio Bicentenario La Florida para seguir la final de la categoría Sub 18 del Fútbol Formativo, que enfrentó a Colo Colo y O’Higgins.

Ahí, el Rey del Metro Cuadrado pudo ver a su nieto, el joven Franco Garrido Caszely, en acción. Y no solo eso. También levantar la copa, porque los albos vencieron por 2-1 a los celestes y se proclamaron campeones del Clausura.

El delantero fue titular en la victoria del Cacique, que consiguió el título con goles de Vicente Reyes y Matías Moya. Más tarde, la Sub 16 cayó en su final contra U. Católica. Por su lado, la Proyección no llegó a la final de su categoría.

Más tarde, Carlos Caszely se mostró chocho frente a los medios. “Es lo que esperamos todos, que el día de mañana pueda actuar. Tiene 16 años y está en la Sub 18. Yo creo que el próximo año, a lo mejor, van a subir a muchos niños a jugar a la Sub 20”, mencionó.

Carlos Caszely saca pecho por su nieto campeón con Colo Colo: “Tiene condiciones”

“Va a depender mucho del campeonato, porque todavía no se sabe qué campeonato hay en cadetes. Pero tiene condiciones, sí. Quiere, tiene condiciones. Preparado, muy preparado y hay que ver, uno nunca sabe qué pasa el día de mañana”, destacó Carlos Caszely.

Este año, además de sus participaciones en la Sub 18, Franco Garrido ha subido a entrenar al primer equipo para ganar más experiencia. Habrá que ver qué viene para el futuro del joven delantero.

