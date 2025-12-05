Mientras dentro de la cancha, Universidad Católica está a un triunfo (o un empate) de asegurar su vuelta a la fase de grupos en Copa Libertadores después de tres años, fuera de ella, se armó una auténtica teleserie sobre el futuro de Fernando Zampedri.

El máximo goleador en la historia del club tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre, y las tratativas no parecían llegar a buen puerto, pese a que el propio oriundo de Chajarí tuvo gestos para la dirigencia de Cruzados, con tal de asegurar su permanencia.

Luego de largas jornadas de negociaciones, en las últimas horas salió “humo blanco”, y en la previa a que Zampedri haga nuevamente historia para el fútbol chileno, para ser el primer hexagoleador en Primera División, Católica respira profundo.

Fin de la teleserie entre Zampedri y Católica

Según dio a conocer el diario La Tercera, durante la jornada de viernes se comunicará por los canales oficiales de Cruzados que el “Toro” continuará en la institución, y añade que fue a mediados de esta semana que “se llegó a un acuerdo total“.

Sin embargo, a nivel mediático existen diferencias respecto a la duración del nuevo contrato de Zampedri con Católica. El matutino asegura que la extensión sólo será por toda la temporada 2026, cuando cumpla 38 años de edad.

Mientras que el periodista especializado en mercado de fichajes Adriano Savalli afirmó en los canales de Bolavip que el vínculo con el argentino nacionalizado chileno durará hasta el 31 de diciembre del 2027, es decir, por dos campañas más.

¿Cómo están Los Cruzados en la Tabla de Posiciones?

¿Cuándo es su próximo juego?

Por la 30° y última fecha en Liga de Primera, con la chance de que Fernando Zampedri sea el hexagoleador del fútbol chileno, Universidad Católica recibirá a Unión La Calera en el Claro Arena este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas.

