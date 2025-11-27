Universidad Católica está focalizada en lograr la clasificación a Copa Libertadores y para ello, deberán ganar sus últimos partidos y sellar el Chile 2. Pero también, ya comienzan a preparar lo que será la temporada 2026 y el futuro de su gran figura, Fernando Zampedri.

El Toro se perfila para hacer historia y consolidarse como el hexagoleador del Campeonato Nacional, aún no renueva con la Franja y su contrato finaliza a fin de año.

A esto se suma que el periodista Jorge Cubillos de TNT Sports reveló que el jugador despertó el interés de Ecuador. “Están mirando muy atentos lo que pasa con el futuro de Fernando Zampedri. ¿Quién está allá y lo conoce muy bien? Tiago Nunes, que tiene un total conocimiento de lo que juega Zampedri”, señaló hace algunos días.

Daniel Garnero habla del futuro de Fernando Zampedri

En la previa a lo que será el esperado partido de la UC contra Huachipato, el DT del equipo fue consultado sobre el futuro de sus figuras. “No me puedo desenfocar del sábado. Necesitamos a Gary y a Fernando, y al resto de los muchachos de la mejor manera, enfocados en un partido difícil”.

ver también ¡A pesar de que renovó con la UC! Revelan el histórico club que va por el fichaje de Daniel González

“Tenemos la suerte y la posibilidad, y nosotros hicimos que dependamos de nosotros. Lo único que quiero es que Fer y Gary hagan un gran partido”.

Añadiendo que “ojalá Fer haga dos goles y que Gary haga un gran partido, que nos dé ese orden y equilibrio que acostumbra a darnos, y que el equipo venga triunfante a Santiago. Después tendremos tiempo para hablar de lo que viene más adelante”, puntualizó.

Publicidad

Publicidad

El jugador aún no renueva con U Católica/Photosport

Zampedri aún no renueva con la UC

El jugador aún no extiende su vínculo con el equipo, finalizando este año su contrato. Sin embargo, revelan que los Cruzados buscan retener a Zampedri, donde ya habrían comenzado las conversaciones y tienen confianza en que el Toro seguirá en el equipo.

Pero el inconveniente que tiene hasta ahora para sellar el acuerdo es la duración del contrato. Mientras, la UC ofrece una extensión de un año más otro según objetivos cumplidos. El jugador busca que se extienda por dos.

Publicidad