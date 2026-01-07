Triste final para algunos, quizás para otros el karma hizo lo suyo, pero un jugador que rechazó jugar por la selección chilena hoy cuelga los botines: se trata de Sebastián Soto.

El jugador nacido en Estados Unidos, de padre chileno, es recordado en nuestro país por darle un portazo a Reinaldo Rueda, cuando dirigía al combinado nacional. El propio delantero anunció su retiro a los 25 años.

“Cuelgo los zapatos. El juego me dio más de lo que nunca esperé. Agradecido con todos los que formaron parte del viaje. Gracias, gracias. Siguiente capítulo”, avisó en sus redes sociales.

La carrera de Sebastián Soto y su negativa a la selección chilena

Sebastián Soto anunció su retiro del fútbol del fútbol a casi dos años de jugar su último partido. Tras rechazar a la selección chilena su carrera se fue a pique y hoy ya es un ex futbolista.

Soto en EE.UU.

Soto tuvo acción el 19 de mayo de 2024, defendiendo al Austria Klagenfurt, de dicho país. Tras eso, las lesiones mermaron su carrera y nunca pudo volver a vestir de corto.

Publicidad

Publicidad

Y las esperanzas en él eran altas, ya que integró las selecciones menores de Estados Unidos. Sebastián Soto salió de la cantera del Real Salt Lake, donde destacó por anotar 16 tantos en 12 duelos, en la temporada 2017-2018.

Pero tras sus primeros pasos en la US Soccer Development Academy, en las ligas mayores no pudo revalidar sus pergaminos que lo llevaron a ser llamado por Reinaldo Rueda a la selección chilena. Y hoy, a sus 25 años, colgó los botines.

Publicidad