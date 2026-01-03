Quizás fue el peor período de la Selección Chilena. Ricardo Gareca dejó una imagen desvalorizada de La Roja, durante un período en el que las penas fueron muchas más que las glorias.

Pese a eso, el Tigre se aferró a la banca del combinado nacional. Los malos resultados se acumulaban y, pese a ello, Gareca estaba aferrado a la banca. Ya nadie entendía cómo podía continuar.

Las excusas siempre eran hilarantes. El mundo del periodismo lo cuestionaba, le daba pases gol para la autocrítica, pero el argentino ni siquiera cambiaba el semblante y respondía con evasivas que rozaban la fantasía.

A soltar la lengua, ya que no encontró banca

Su paso por La Roja lo dejó sin un futuro esperanzador en el fútbol. Fue tan aberrante su desempeño y tan malas sus excusas, que, pese a intentar con todas sus energías agarrar de vuelta la banca de Perú, ni lo pescaron.

Pero, tenía que seguir trabajando. Por eso, el Tigre mutó y ahora será parte de un programa de Streaming. Se trata de “La Sustancia”, donde Ricardo Gareca llevará su “labia” a otro nivel.

Ricardo Gareca siempre se sale con la suya. Ahora, por ende, cumplirá el rol que tanto detestó en sus tiempos en la banca chilena. Aquel de la crítica desde afuera, que le valió defensas con uñas y dientes.

¿Cuáles fueron los números de Ricardo Gareca en la Selección Chilena?

Estuvo 17 partidos al mando de la Selección Chilena y logró un rendimiento general del 31%. Ganó cuatro partidos (una sola victoria oficial y tres en amistosos), empató cuatro y perdió nueve.