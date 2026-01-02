No falta nada para que la Kings World Cup Nations 2026, la que se disputará en Brasil y donde Chile será parte del torneo con históricas figuras de la Roja siendo parte de la competencia: Arturo Vidal y Mathías Vidangossy.

El mundial de la Kings League comienza este sábado 3 de enero, donde Chile se enfrentará a Países Bajos desde las 15:00 horas y será transmitido por Canal 13 en todas sus señales.

Creada por el exfutbolista Gerard Piqué e Ibai Llanos en 2022, el evento de liga fútbol 7 cuenta con la participación y asociaciones de grandes personalidades de las redes sociales y el streaming.

Arturo Vidal adelanta Kings World Cup Nations 2026

La figura de la Generación Dorada es parte del equipo que competirá en la Kings League, donde es el presidente de la escuadra nacional. A él, se suma Mathías Vidangossy, otro inolvidable del Campeonato Nacional, que además, es el gran referente chileno en la liga de fútbol 7.

“Mathías Vidangossy es un crack en esto y nos va a servir mucho”, comentó Vidal a Canal 13, además añade “sabe perfecto cómo se juega y maneja todo muy bien. Está muy preocupado por el equipo y vinculado con los jugadores y con la selección en general que llevaremos, la cual va a ser fuerte”.

“Así que todo muy bien, me gusta trabajar con Mathías y a él también le gusta mucho el fútbol y la Kings League, por lo que es muy fácil trabajar juntos”.

En la misma línea, el jugador de Colo Colo se refirió a su llegada al mundo de la Kings League. “Me motivó por la gente que me ha demostrado que es fanática de la Kings League, eso lo han demostrado mucho en redes sociales y a mi hijo también le gusta”.

“Además, conozco a Gerard Piqué y tenemos una muy buena comunicación. Y cuando se han hecho campeonatos y se dan finales, las personas demuestran su fanatismo de esta liga, es decir, convoca harta gente y he sentido que la gente está feliz con este Mundial”, añadiendo que “es importante para Chile porque esto está creciendo mucho en el mundo”.

