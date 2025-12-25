Del título en Chile a la Kings League: El campeón que se suma al equipo de Arturo Vidal

Este miércoles 24 de diciembre, en la antesala de la Navidad, Arturo Vidal junto al creador de contenidos Cristóbal Álvarez, más conocido como Shelao, dieron a conocer la nómina de jugadores nacionales que representarán a Chile en el Mundial de la Kings League, torneo que se disputará en 2026 en Brasil.

En la convocatoria de trece nombres destacan varios exfutbolistas profesionales del balompié nacional, como Mathias Vidangossy, Matías Donoso y Christian Vilches. Sin embargo, una de las mayores sorpresas es la inclusión de Ignacio Herrera, jugador que durante la temporada 2025 defendió la camiseta de Universidad de Concepción, elenco con el que se consagró campeón del Ascenso y logró el esperado retorno a la Primera División.

Herrera, de 38 años, había anunciado su retiro de la actividad profesional en noviembre pasado, a través de una entrevista con Radio ADN, donde reconoció un cansancio de la actividad al señalar: “Este año hipotecé muchísimo: estar lejos de mi hija, dejar cosas de lado, descuidarme… No hay ninguna copa que valga la pena estar lejos de mi hija”.

Tras dejar el fútbol profesional, Ignacio Herrera, será parte del Mundial de la Kings League. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

No obstante, a poco más de dos meses de aquella decisión, el delantero -autor de seis goles y una asistencia en la última temporada- aparece como el jugador más activo de este listado, tras llevar solo dos meses fuera del fútbol profesional.

¿Cuándo comienza la Copa del Mundo de la Kings League?

La cita planetaria de este popular torneo de fútbol 7 se disputará entre el 3 y el 17 de enero en Brasil. Chile dirá presente con Arturo Vidal como uno de los capitanes y formará parte del Grupo A, junto a las selecciones de Marruecos, Países Bajos y Colombia.

Nómina de Chile en la Kings League

Mathias Vidangossy

Piero Gárate

Rodrigo Martínez

Fernando Saavedra

Carlos González

Ángel Valenzuela

Matías Rojas

Matías Donoso

Matías Herrera

Ezequiel Luna

Christian Vilches

Ignacio Herrera

Juan Araya

Coach: Ignacio González

Capitanes: Arturo Vidal y Shelao