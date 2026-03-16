Colo Colo sale a buscar la cima de la Liga de Primera este lunes en el estadio Monumental, donde se mide ante Huachipato en el cierre de la séptima fecha.

Los albos están obligados a ganar para recuperar el primer lugar de la tabla de posiciones, puesto que Deportes Limache los superó por dos unidades tras su victoria ante Cobresal en El Salvador.

El entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, tiene decidida la formación para el duelo ante los acereros y vuelve a ser el único delantero centro Maximiliano Romero, quien ya le ganó el puesto al criticado Javier Correa.

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Rolando Zárate alaba a Maximiliano Romero en Colo Colo

Maxi Romero tuvo un buen arranque de temporada en Colo Colo, porque acumula tres goles en seis partidos. Además, le anularon dos tantos muy polémicos por decisión del VAR.

El rendimiento del argentino fue analizado por su compatriota Rolando Zárate, quien tocó techo en su carrera en 2000 cuando jugó por Real Madrid, y analizó el juego del formado en Vélez Sarsfield.

Maxi Romero celebrando en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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“Es un delantero centro de los más completos que vi en mi vida, maneja los dos perfiles a la perfección, rápido, potente, técnico, buen cabezazo. Tiene unos movimientos de los mejores del mundo, sus controles de pelota son perfectos. Es un jugador extremadamente top“, dijo el Roly en diálogo con El Mercurio.

Colo Colo vuelve a la cancha ante Huachipato, con Maxi Romero como el 9 de área que buscará marcar en el Monumental.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Huachipato este lunes en el Monumental por la séptima fecha.

enfrenta a Huachipato este lunes en el por la séptima fecha. El delantero Maximiliano Romero suma tres goles en seis partidos durante la presente temporada.

suma en seis partidos durante la presente temporada. Deportes Limache lidera la tabla con dos unidades de ventaja sobre el equipo albo.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera