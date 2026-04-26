Colo Colo saca cuentas alegres después de un partido muy difícil ante la Universidad de Concepción. El Cacique se impuso por 1 a 2 en la agonía ante el Campanil y celebró no sólo tres puntos de oro, sino que también la vuelta al gol de Maximiliano Romero y Javier Correa.

Mientras el Tigre había arrastrado una sequía desde el 7 de marzo cuando convirtió frente a Audax Italiano, el Toro no festejaba desde el 7 de febrero contra Everton. Fueron semanas en las que ambos intentaron, pero no pudieron marcar, poro lo que el sacarse la mochila de encima los dejó más que felices.

Así por lo menos lo demostraron a través de redes sociales, donde se mostraron juntos inflando el pecho por sus conquistas ante el Campanil. Esto, para ayudar al Cacique a volver a instalarse en la cima de la Liga de Primera.

Javier Correa y Maximiliano Romero festejan juntos en Colo Colo

Después de mucho esperarlo, a Maximiliano Romero y Javier Correa por fin se les abrió el arco en Colo Colo. El Tigre y el Toro lideraron la victoria del Cacique ante la U de Conce esta tarde, lo que celebraron juntos en redes sociales.

Javier Correa y Maximiliano Romero celebraron su vuelta a los goles en Colo Colo. Foto: Instagram.

Fue el 9 albo quien a través de su cuenta de Instagram publicó una imagen junto al 19. Con sonrisa de oreja a oreja, señas con las manos y un “Claro”, los argentinos se mostraron orgullosos de su actuación.

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Colo Colo sin duda respira aliviado después de la sequía que cortaron sus goleadores. La poca efectividad que han tenido frente al arco esta temporada le está pesando y la reaparición de sus centrodelanteros llega cuando más lo necesitaban.

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Habrá que ver si es que Fernando Ortiz decide mantenerlos jugando en solitario o si apuesta por el doble 9 para lo que viene. Esto, considerando que la victoria contra la U de Concepción llegó cuando mandó a Javier Correa con Yastin Cuevas a la cancha.

Maximiliano Romero ha sido quien ha jugado como el titular después de la lesión que marginó al Toro. Ahora la batalla por el puesto se enciende, con el Tano obligado a tomar una decisión.

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Colo Colo celebra el regreso de sus goleadores después de una larga sequía. El Cacique vuelve a la cima de la mano de sus 9 y queda con chances de alejarse como puntero exclusivo si vence a Coquimbo Unido en su partido pendiente.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo, Correa y Romero…