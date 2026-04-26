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Liga de Primera

Javier Correa corta su sequía y deja a Colo Colo en la cima tras agónico triunfo ante la U de Concepción

El Cacique lo ganaba, pero el Campanil reaccionó sobre el final. El delantero entró desde la banca y se reencontró con los goles en el mejor momento posible.

Por Jp Viluñir Silva

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Javier Correa le dio el triunfo a Colo Colo ante la U de Concepción.
© PhotosportJavier Correa le dio el triunfo a Colo Colo ante la U de Concepción.

Colo Colo no la tuvo nada de fácil, pero igual pudo quedarse con tres puntos de oro para volver a pisar fuerte en la Liga de Primera. Este domingo en el sur del país el Cacique le robó un agónico triunfo a la Universidad de Concepción para volver a la cima de la tabla de posiciones.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz venía herido luego de caer con Palestino y necesitaba levantarse para aprovechar el empate de Deportes Limache con Audax Italiano. Y si bien estuvo por regalar una igualdad, Javier Correa entró desde el banquillo para cambiarlo todo.

El delantero, que no lo ha pasado bien con su rendimiento y lesiones, apareció en los descuentos para darle la victoria al Eterno Campeón. Una con la que alcanzan a los Tomateros en el liderato y tienen un partido pendiente para ser los punteros exclusivos.

Colo Colo logra agónico triunfo ante la U de Concepción de la mano de Romero y Correa

Todo se dio para que Colo Colo vuelva a ser líder en el fútbol chileno. El Cacique se impuso en la agonía por 1 a 2 en su visita a la Universidad de Concepción, con el regreso a los goles de sus centrodelanteros.

Maximiliano Romero y Javier Correa anotaron los goles del triunfo de Colo Colo contra la U de Concepción. Foto: Colo Colo.

Maximiliano Romero y Javier Correa anotaron los goles del triunfo de Colo Colo contra la U de Concepción. Foto: Colo Colo.

En un partido difícil, el Eterno Campeón logró ponerse en ventaja gracias a un penal contra Maximiliano Romero en la media hora de juego. Así como lo derribaron, el Tigre tomó el balón y definió con clase para anotar el 0 a 1 en un Estadio Ester Roa Rebolledo que tenía una fiesta en las tribunas.

De ahí en más tanto Colo Colo como la Universidad de Concepción se generaron opciones para cambiar las cosas en el marcador. Sin embargo, no fue hasta los 76′ que Osvaldo González sacó una volea del sombrero luego de un tiro de esquina y puso el 1 a 1.

Colo Colo vuelve a la cima de la tabla de posiciones luego de un agónico triunfo ante la U de Concepción

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El suspenso se tomó al Cacique, que entre sus movimientos mandó a Javier Correa a la cancha. El delantero venía cuestionado y necesitaba un gol, el que llegó en el segundo minuto de tiempo agregado, también tras un lanzamiento desde el rincón que conectó con un frentazo para el 1 a 2 definitivo.

El resultado le permite al Eterno Campeón sumar de a tres, alcanzar a Deportes Limache y, si le gana a Coquimbo Unido en su partido pendiente, volver a ser líder exclusivo. Sin duda un escenario ideal para un equipo que insiste como sea.

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¿Colo Colo cerrará la primera rueda como líder?

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Colo Colo vence a la Universidad de Concepción sobre la hora y se queda con un triunfo más que importante. El Cacique vuelve a ala cima, presiona y puede ser puntero en solitario para así cerrar la primera rueda de la mejor manera posible.

Revisa las formaciones y sigue el relato del U de Concepción vs Colo Colo por la Liga de Primera 2026

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90+7' - ¡FINAL DEL PARTIDO!

Colo Colo vence por 1 a 2 a la U de Conce y alcanza en la cima a Deportes Limache.

90+2' - ¡GOOOOOOOL DE COLO COLO!

Javier Correa mete un frentazo en el área tras  un tiro de esquina y anota el 1 a 2 con el que el Cacique vence a la U de Conce. Tras sacarse la camiseta en la celebreación, el delantero es amonestado con amarilla.

86' - CAMBIOS EN AMBOS EQUIPOS

En Colo Colo, Claudio Aquino y Yastin Cuevas reemplazan a Lautaro Pastrán y Tomás Alarcón. En la U de Conce, Moisés González ingresa por Antonio Díaz.

80' - CAMBIO OBLIGADO EN COLO COLO

Jonathan Villagra se retira lesionado en el Cacique. Matías Fernández Cordero ingresa en su reemplazo.

75' - ¡GOOOOOOL DE LA U DE CONCEPCIÓN!

Osvaldo González se desmarca cuando todos esperaban el tiro de esquina en el área y mete una volea sin mirar para el 1 a 1 ante Colo Colo.

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72' - CAMBIOS EN COLO COLO

Javier Correa y Leandro Hernández ingresan por Maximiliano Romero y Francisco Marchant.

68' - CAMBIOS EN LA U DE CONCEPCIÓN

Agustín Urzi y Bryan Ogaz son reemplazados por Luca Kmet y Bastián Ubal

59' - ¡NUEVA AMARILLA EN EL CAMPANIL!

Ahora es Bryan Ogaz quien es amonestado.

58' - ¡OTRA AMARILLA EN LA U DE CONCE!

Antonio Díaz ve la cartulina.

48' - ¡AVISA LA U DE CONCE!

Cabezazo de Jorge Espejo que le hacer cariño al palo. Se atreve el Campanil.

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47' - ¡AMARILLA EN COLO COLO!

Joaquín Sosa es amonestado en el Cacique.

45 - ¡SEGUNDO TIEMPO EN MARCHA!

Colo Colo está a 45 minutos de asegurar otra vez la cima contra la U de Conce.

45+3' - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Colo Colo se impone por la cuenta mínima ante la U de Conce y vuelve a ser líder de la Liga de Primera.

44' - ¡SUSTO EN COLO COLO!

Jeyson Rojas muestra mucho dolor en el Cacique y el cuerpo médico queda preocupado. Por ahora, se mantiene en la cancha.

41' - ¡ERA EL SEGUNDO DE COLO COLO!

Álvaro Madrid fusila el arco pero define muy al cuerpo del arquero y se queda con las ganas de estirar la ventaja alba.

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35' - ¡AMARILLA EN LA U DE CONCEPCIÓN!

Agustín Urzi va muy fuerte y es amonestado.

30' - ¡GOOOOOOOL DE COLO COLO!

Maximiliano Romero no perdona desde los 12 pasos, engañando al arquero para anotar el 0 a 1 ante la U de Conce.

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28' - ¡PENAL PARA COLO COLO!

David Retamal derriba a Maximiliano Romero en el área y el árbitro no duda en sancinoar la pena máxima. El defensor del Campanil es amonestado con tarjeta amarilla.

27' - ¡LE NIEGAN EL PRIMERO A COLO COLO!

Maximiliano Romero aprovecha un centro al área y mete un frentazo que obliga a un tapadón de José Sanhueza.

20' - ¡MUCHA FRICCIÓN EN LA CANCHA!

Intenso partido el que se vive entre la U de Conce y Colo Colo, pero donde hay más disputa que llegadas al arco. Por ahora todo sigue sin goles en el sur del país.

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7' - ERROR EN EL FONDO Y MAUREIRA APARECE

Cecilio Waterman queda solo frente al arco y el joven arquero de Colo Colo está notable para achicarle, evitando el gol.

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1' - ¡YA SE JUEGA EN EL ESTER ROA REBOLLEDO!

Colo Colo visita a la U de Concepción buscando recuperar el liderato de la Liga de Primera.

¡CALENTAMIENTO LISTO!

La U de Conce y Colo Colo terminan su trabajo para volver a camarines a afinar los últimos detalles antes del pitazo inicial.

¡LA GRAN SORPRESA DE COLO COLO!

Ante las bajas de Fernando De Paul y Arturo Vidal, el Cacique debía definir quién sería su capitán esta tarde. El elegido fue Diego Ulloa, formado en casa y una de las principales figuras albas esta temporada.

¡EL ONCE DEL CAMPANIL!

La U de Conce también tiene formación definida:

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¡FORMACIÓN DE COLO COLO!

Así va el Cacique esta tarde:

LIMACHE LE DEJA CALENTITA LA CIMA A COLO COLO

Si bien cedió terreno en la fecha pasada, este viernes igualaron 2 a 2 con Audax Italiano. Este resultado le permite al Cacique, si es que vence a la U de Conce, volver a ser puntero igualando a los Tomateros en la punta con 21 puntos.

UN CAMPANIL HERIDO

La U de Concepción tampoco lo pasó bien en la fecha pasada y fue el que sufrió la goleada 3 a 0 con la que Deportes Limache le quitó la punta a Colo Colo.

EL CACIQUE CEDIÓ TERRENO

Colo Colo lleva al duelo complicado luego de caer con Palestino días atrás, algo con lo que Deportes Limache pudo instalarse en lo más alto del torneo.

¡COLO COLO QUIERE VOLVER A LA CIMA!

¡Muy buenas tardes, redgoleros y redgoleras! Este domingo 26 de abril a partir de las 15:00 horas el Cacique visita a la U de Concepción tratando de recuperar el liderato de la tabla de posiciones. Todos los detalles de esta jornada a continuación con RedGol.

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