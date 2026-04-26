Colo Colo no la tuvo nada de fácil, pero igual pudo quedarse con tres puntos de oro para volver a pisar fuerte en la Liga de Primera. Este domingo en el sur del país el Cacique le robó un agónico triunfo a la Universidad de Concepción para volver a la cima de la tabla de posiciones.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz venía herido luego de caer con Palestino y necesitaba levantarse para aprovechar el empate de Deportes Limache con Audax Italiano. Y si bien estuvo por regalar una igualdad, Javier Correa entró desde el banquillo para cambiarlo todo.

El delantero, que no lo ha pasado bien con su rendimiento y lesiones, apareció en los descuentos para darle la victoria al Eterno Campeón. Una con la que alcanzan a los Tomateros en el liderato y tienen un partido pendiente para ser los punteros exclusivos.

Colo Colo logra agónico triunfo ante la U de Concepción de la mano de Romero y Correa

Todo se dio para que Colo Colo vuelva a ser líder en el fútbol chileno. El Cacique se impuso en la agonía por 1 a 2 en su visita a la Universidad de Concepción, con el regreso a los goles de sus centrodelanteros.

Maximiliano Romero y Javier Correa anotaron los goles del triunfo de Colo Colo contra la U de Concepción. Foto: Colo Colo.

En un partido difícil, el Eterno Campeón logró ponerse en ventaja gracias a un penal contra Maximiliano Romero en la media hora de juego. Así como lo derribaron, el Tigre tomó el balón y definió con clase para anotar el 0 a 1 en un Estadio Ester Roa Rebolledo que tenía una fiesta en las tribunas.

De ahí en más tanto Colo Colo como la Universidad de Concepción se generaron opciones para cambiar las cosas en el marcador. Sin embargo, no fue hasta los 76′ que Osvaldo González sacó una volea del sombrero luego de un tiro de esquina y puso el 1 a 1.

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El suspenso se tomó al Cacique, que entre sus movimientos mandó a Javier Correa a la cancha. El delantero venía cuestionado y necesitaba un gol, el que llegó en el segundo minuto de tiempo agregado, también tras un lanzamiento desde el rincón que conectó con un frentazo para el 1 a 2 definitivo.

El resultado le permite al Eterno Campeón sumar de a tres, alcanzar a Deportes Limache y, si le gana a Coquimbo Unido en su partido pendiente, volver a ser líder exclusivo. Sin duda un escenario ideal para un equipo que insiste como sea.

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Colo Colo vence a la Universidad de Concepción sobre la hora y se queda con un triunfo más que importante. El Cacique vuelve a ala cima, presiona y puede ser puntero en solitario para así cerrar la primera rueda de la mejor manera posible.

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