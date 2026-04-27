Colo Colo volvió a lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, porque le ganó a Universidad de Concepción en el tiempo agregado en el estadio Ester Roa Rebolledo.

El partido fue parejo en Collao, donde ganó el Cacique por 2-1 con goles de Maximiliano Romero (30′) y Javier Correa (92′), mientras que el empate parcial lo había decretado Osvaldo González (76′).

El gol tardío de Correa le permite a Colo Colo igualar a Deportes Limache en lo más alto de la tabla de posiciones con 21 puntos, y tiene un partido pendiente ante Coquimbo Unido, que se jugará este domingo.

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Jeyson Rojas fue clave en el gol de Javier Correa en Colo Colo

El gol del triunfo de Colo Colo llegó a los 92 minutos, cuando Claudio Aquino pateó un tiro de esquina al área chica del Campanil, donde apareció destapado Javier Correa, quien ni saltó para cabecear y marcar el 2-1 del cuadro popular.

En la jugada hay una participación clave de un jugador colocolino que no ha sido comentada. El defensor Jeyson Rojas, que terminó jugando de central por la lesión de Jonathan Villagra, hizo una pantalla al más puro estilo de la NBA para dejar solo al Coco Correa.

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Rojas estaba en el primer palo y se llevó la marca del volante de contención penquista Bryan Ogaz, movimiento que terminó siendo clave, puesto que así el cordobés quedó totalmente libre y le dio tres puntos de oro al Cacique en Collao.

Colo Colo triunfó en un partido que no tenía por dónde ganar, y así sumó tres puntos para volver a la cima de la Liga de Primera.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera

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