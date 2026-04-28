Colo Colo le ganó a Universidad de Concepción el pasado domingo en el tiempo agregado, porque marcó el 2-1 definitivo a los 92 minutos y ahí volvió a la cima de la Liga de Primera.

Una de las novedades obligadas que tuvo el Cacique en Collao fue la presencia del arquero Gabriel Maureira, quien tomó la titularidad tras la grave lesión de Fernando de Paul.

Mucho se ha hablado del golero de 19 años y uno que se sumó al análisis fue Claudio Borghi, quien en diálogo con RedGol pide mesura de cara al futuro del meta colocolino.

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Claudio Borghi dice que Gabriel Maureira debe ir paso a paso

El Bichi Borghi aprobó el estreno como estelar de Gabriel Maureira, sin embargo, asegura que debe ir sumando experiencia y que no hay que volverse loco con un partido. Sigue a prueba.

“Son momentos complejos para los arqueros que se juegan mucho en un partido, todavía no ha pasado la prueba porque todavía no terminó la prueba“, recalcó el ex DT de Colo Colo.

Gabriel Maureira se gana un lugar en Colo Colo. Foto: Marco Vázquez/Photosport

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“Salió a tapar unas buenas con Waterman, pero le hizo bien a la confianza. Tampoco hubo un equipo de mucho atacar, pero ya tiene la sensación que no la cagó en el partido”, agregó.

Colo Colo vuelve a la cancha este domingo en un duelo pendiente ante Coquimbo Unido, donde se espera que vuelva a ser titular el joven Gabriel Maureira, ahora en el Monumental.

En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Universidad de Concepción al minuto 92 el pasado domingo.

venció 2-1 a Universidad de Concepción al minuto el pasado domingo. Gabriel Maureira de 19 años debutó como titular tras la lesión de De Paul.

de debutó como titular tras la lesión de De Paul. Colo Colo enfrentará a Coquimbo Unido este domingo con Maureira en la titularidad.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera