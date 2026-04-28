Gabriel Maureira debutó como titular en Colo Colo con 19 años y se convirtió en un foco de atención para los hinchas del Cacique, que sueñan con que se consolide en el primer equipo un portero de la cantera.

Eso provocó que de inmediato en redes sociales hablaran de los que fue su presentación en Concepción, ante la U. de Conce, partido tras el cual lo bautizaron con un alias.

Aprovechando que está de moda el término “aura” para ensalzar a personajes públicos, los fanáticos lo apodaron “Aureira”, lo que refleja la fe que tienen en el meta del Popular.

“Partidazo de Aureira, que siga creciendo con los pies en la tierra”, “pinta muy bien” fueron algunos de los comentarios que se ganó el meta que se adueñó del arco del Cacique.

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Elogios para Maureira de especialistas

Diversos comentarios han llegado para Gabriel Maureira luego del partido que jugó ante U de Conce. Por ejemplo Johnny Herrera, identificad con la U, dijo que le gustó lo que exhibió.

“Lo encuentro un buen arquero, que está empezando. Me cuesta catalogarlo por un partido, pero obviamente respondió y tiene condiciones. Tiene muchos atributos para ser un gran arquero”, manifestó.

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El Bichi Borghi, en charla con Redgol, fue otro que celebró lo que está sucediendo con Maureira en Colo Colo.

“Salió a tapar unas buenas con Waterman, le hizo bien a la confianza. Tampoco hubo un equipo de mucho atacar, pero ya tiene la sensación que no la cagó en el partido”, manifestó el Bichi.

“Lo vi muy suelto, tranquilo, con una madurez impropia de esta edad“, fue el comentario del último gran arquero del fútbol chileno, Claudio Bravo.

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