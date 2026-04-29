Un partidazo de aquellos se vivió en Rancagua, donde los goles, emoción y hasta las peleas fueron parte del duelo de O’Higgins ante Boston River. Los celestes celebraron hasta con vistosas jugadas que encendieron la polémica.

Es que ya con el 2-0 consumado y con los uruguayos ya entregados, llegaría la batalla viral de Copa Sudamericana. El volante Martín Maturana canchereó con una “Espanta Chunchos”, provocando la rápida acción de su rival charrúa.

Fue ahí que Jairo O’Neil no perdonó la jugada y le pegó una patada al jugador rancagüino, siendo expulsado al instante. Tras eso quedó la grande entre ambos equipos, teniendo que ser separados por el árbitro.

La reacción en O’Higgins tras el jugada

Martín Maturana tomó la palabra post partido y se refirió a la jugada que desató la polémica en El Teniente. El talentoso canterano de O’Higgins le bajo el perfil a la patada y las reacciones uruguayas.

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“Son cosas que me gusta hacer, para mí eso es fútbol. Si bien hay algunos que se enojan y te pegan como en este caso, siento que es parte de y bienvenido sea el fútbol”, dijo al medio O’Higgins Total.

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Pero los hinchas celestes no perdonaron y se abalanzaron sobre Jairo O’Neil, el hombre de Boston River que se comió el “Espanta Chuncho” y vio la tarjeta roja. Ahí su cuenta de Instagram pagó los platos rotos.

“Soñaste con Maturana” y “Cómete un amague” fue lo más suave de la numerosa fanaticada celeste. O’Higgins vive días soñados tras años del terror, y hoy se encuentran peleando en los tres torneos que disputa.

Parte del bullying al uruguayo:

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