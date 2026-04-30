El regreso de Jaime Pizarro a Colo Colo fue una de las grandes novedades que dejó la Junta de Accionistas de Blanco y Negro. El Káiser regresa al Monumental, ahora con dos roles muy importantes en la institución.

En conferencia de prensa, el presidente Aníbal Mosa explicó que “aparte del trabajo de director de Blanco y Negro, Jaime Pizarro también va a desarrollar un rol ejecutivo que tiene que ver con una dirección deportiva de todas las áreas de fútbol de Colo Colo“.

“Se incorporará a la contar de mañana (hoy jueves 30 de abril). Le presentaremos al cuerpo técnico. Le presentaremos a todos los jugadores. Ya tuvimos una reunión con todos los gerentes, incluido Daniel Morón”, añadió.

En tanto, Jaime Pizarro declaró que “después de vivir etapas muy distintas, desde el fútbol formativo, ser jugador, haber sido entrenador y estado en otros roles, para mí es un privilegio volver“.

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El doble rol que tendrá Jaime Pizarro en su regreso a Colo Colo

“Es un privilegio volver, además, sustentando uno de los pilares de la institución, el proceso de creación de talento, desarrollo de los deportistas, de crecimiento y proyección“, dijo después Jaime Pizarro.

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El campeón de América explicó que su rol buscará “potenciar todo lo que está haciendo el plantel profesional, todo lo que se ha ido proyectando el fútbol joven, todo el desarrollo que ha tenido el fútbol femenino”.

Sobre su trabajo con el plantel de honor, mencionó que “hay que modelar para que efectivamente el fútbol joven tenga el espacio adecuado para la proyección de los jugadores, para poder abordar y constituir un buen grupo“.

“No solamente es la transferencia lo importante, no solamente la próxima contratación o el partido del fin de semana, que no tengo duda que son momentos muy relevantes, pero hay que tener una mirada de mayor plazo y otorgarle a eso los mayores argumentos posibles para que haya un buen funcionamiento institucional y para que efectivamente el eje central, que es la producción de fútbol, sea lo que se atiende prioritariamente“, cerró.

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