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Colo Colo

Jaime Pizarro vuelve a Colo Colo: este es el nuevo directorio de Blanco y Negro

Jaime Pizarro es uno de los nuevos directores que se suman a Blanco y Negro. Así quedó compuesta la nueva mesa directiva de Colo Colo.

Por Javiera García L.

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Jaime Pizarro es nuevo director de Blanco y Negro
© PhotosportJaime Pizarro es nuevo director de Blanco y Negro

Día de noticias en Colo Colo. Este miércoles 29 de abril, se desarrolló la Junta de Accionistas de Blanco y Negro en el Estadio Monumental, donde se definieron a los nuevos directores.

Se confirmaron las salidas de Alfredo Stöhwing, Ángel Maulén y Diego González, además del fallecido Carlos Cortés. Con esto, ingresaron cuatro nuevos nombres al directorio de la sociedad anónima.

Se trata de Paul Fontaine, Nicolás Monckeberg, Paloma Norambuena y el campeón de América y exministro del Deporte, Jaime Pizarro. Ellos se suman a Aníbal Mosa, Eduardo Loyola, Aziz Mosa. Eso por parte de la Serie B.

El resto del directorio lo completan dos representantes del Club Social y Deportivo Colo Colo. Serán Edmundo Valladares y Edison Marchant. En este caso, sale Eduardo Ugarte por parte de la corporación.

Los directores de la Serie B de Blanco y Negro, con Jaime Pizarro como gran sorpresa en su regreso a Colo Colo | Photosport

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Otro conocido que retorna es el polémico Paul Fontaine, quien hace unos años fue multado por la CMF por uso de información privilegiada en venta de acciones de Colo Colo.

Además, se suman al directorio Nicolás Monckeberg, exministro del Trabajo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y Paloma Norambuena, abogada en la Subsecretaría de Prevención del Delito.

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