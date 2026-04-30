Coquimbo Unido tuvo dolorosa derrota en Copa Libertadores, tras caer por 3-0 ante Deportes Tolima, en Colombia. Eso además implicó un largo viaje a Ibagué, pensando en el regreso a Chile con otro duro escollo.

Es que este domingo los aurinegros enfrentarán a Colo Colo, en duelo postergado de la Liga de Primera. Por eso, Hernán Caputto habló con RedGol sobre los ánimos piratas tras la odisea en suelo colombiano y el desafío albo.

“Con respecto al clima por supuesto que no es menor, pero no son excusas. Sabíamos del desgaste de la humedad, el pasto largo y lo demás, pero sin excusas por la carga física”, declaró.

Caputto ya piensa en Colo Colo

Hernán Caputto cambió el itinerario pirata con miras al compromiso ante Colo Colo. Coquimbo se toma con especial cuidado el duelo pendiente de la Liga de Primera, buscando sacar lecciones del porrazo ante Tolima, en Copa Libertadores.

Caputto ya está en modo Colo Colo /Photosport

“Respecto a los errores en los goles, en este tipo de torneos eso se paga caro y pasó por ahí el partido. Ahora hay que dar vuelta la página, pensar en lo que viene con Colo Colo y después enfocarnos en Copa, pero primero el partido a Colo Colo”, avisó.

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Por eso, el DT pirata dejó en claro que planifica con especial cuidado el retorno a Chile. Dicha decisión se debe al “viaje largo, nos quedaremos en Santiago para esperar ese partido”.

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“El plan de juego estaba llevándose a cabo y pasa que algún error trae complicación. Me parece que el resultado fue un poco injusto (ante Tolima), pero independiente de eso ya está, es parte de lo que es el fútbol y esta competencia”, cerró.