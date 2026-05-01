Colo Colo prepara cambios importantes en su formación para un duelo que puede valer oro. El Cacique recibe a Coquimbo Unido en su partido pendiente en la Liga de Primera con los Piratas que lo pueden dejar como líder. Y para conseguirlo, habrá una tremenda sorpresa: Matías Fernández Cordero.

El lateral llegó como refuerzo esta temporada pero no había logrado ganarse un lugar como titular. Sin embargo, ante los problemas que han tenido, Fernando Ortiz opta por cambios de esquema y la salida de Jeyson Rojas, uno de sus pilares hasta ahora.

Así por lo menos se conoció este viernes luego de la práctica en el Estadio Monumental, donde comenzó a definir la oncena frente a los Piratas. El ex Independiente del Valle entrenó como titular, aunque todavía con una jornada más para tomar una decisión.

Matías Fernández Cordero sienta en la banca a Jeyson Rojas en Colo Colo

A Matías Fernández Cordero le llegó su gran momento en Colo Colo. El lateral se gana el puesto de titular en el Cacique y sienta a Jeyson Rojas para el duelo contra Coquimbo Unido, quedando con grandes chances de asumir un rol para no soltarlo más.

Matías Fernández recibe el respaldo de Fernando Ortiz y le quita el puesto a Jeyson Rojas en Colo Colo. Foto: Photosport.

Según reveló Bolavip, el Tano prepara un cambio de esquema con el regreso del 3-5-2 en el que ratifica a Gabriel Maureira en el arco. En el fondo vuelven los estelares con Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa para mantener el buen nivel mostrado hasta ahora.

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Esto deja un mediocampo con cinco jugadores, siendo el carrilero derecho Matías Fernández Cordero y no Jeyson Rojas. Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Álvarao y Diego Ulloa son los elegidos hasta ahora.

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Finalmente está el ataque, donde el DT de Colo Colo apuesta por el doble 9. Tras cortar sus sequías ante la U de Concepción, Fernando Ortiz manda a la cancha a Maximiliano Romero y Javier Correa para que aprovechen su regreso a los goles.

De esta manera y a falta de un entrenamiento, el Eterno Campeón tiene formación casi definida. Esta sería con Gabriel Maureria en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid y Diego Ulloa en el mediocampo; Maximiliano Romero y Javier Correa en la delantera.

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Colo Colo prepara sorpresas para ponerse al día en la Liga de Primera ante Coquimbo Unido. El Cacique le da la confianza a Matías Fernández Cordero y sienta a Jeyson Rojas para renovarse en plena lucha por el liderato.

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En resumen, Colo Colo, Fernández y Rojas