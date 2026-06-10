Javier Correa pidió disculpas por sus fuertes declaraciones contra Nicolás Gamboa tras la derrota de Colo Colo.

Javier Correa se pronuncia tras la polémica. En un video, el delantero de Colo Colo se disculpó por sus polémicos dichos contra Nicolás Gamboa, los que motivaron una denuncia del sindicato de árbitros.

“Acá estoy pidiendo disculpas por mis declaraciones del domingo. Fueron desacertadas, en caliente, no fue el momento ni con ánimo de ofender a nadie“, partió diciendo el delantero en su comunicado.

“Uno a veces en caliente se equivoca. Somos seres humanos. Como todos los árbitros, podemos cometer errores, y hay que saber pedir disculpas y aceptar cuando uno se equivoca“, complementó.

“Quiero pedir diculpas al árbitro de turno y a todos los árbitros del fútbol chileno. Un abrazo“, cerró.

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Javier Correa fue citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP

Fue después del partido entre Colo Colo y Huachipato cuando Javier Correa disparó contra Nicolás Gamboa: “Siempre que nos toca, nos caga. Siempre. Viene de hace años. Tiene algo en contra de nosotros“.

Sus dichos fueron reportados en el informe arbitral del encuentro y además motivaron una denuncia formal del Sindicato de Trabajadores Árbitros Profesionales (Arbifup), quienes pidieron a la ANFP aplicar un castigo ejemplar.

El futbolista quedó citado a la sesión del martes 16 de junio en el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Habrá que ver cómo influyen sus disculpas públicas y si evita un posible castigo en el fútbol chileno.