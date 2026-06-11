La espera terminó para los fanáticos del fútbol, porque este jueves 11 de junio comenzará oficialmente el Mundial 2026, una edición histórica que por primera vez tendrá a Estados Unidos, México y Canadá como países anfitriones.
El torneo contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos, convirtiéndose en el más grande hasta ahora. Pero antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, los fanáticos podrán disfrutar de una ceremonia de apertura que reunirá a destacados artistas internacionales.
Shakira cantará “Dai Dai” la canción oficial del Mundial 2026 – Getty
¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026?
La apertura será en el Estadio Azteca este jueves 11 de junio, en la previa del primer partido del certamen desde las 13:30 horas, como antesala del duelo programado a las 15:00 horas.
Shakira será la principal figura de la inauguración del Mundial 2026 y estrenará en vivo “Dai Dai” junto a Burna Boy, junto a los artistas que participarán son:
- Maná
- Alejandro Fernández
- Belinda
- Los Ángeles Azules
- Lila Downs
- Danny Ocean
- J Balvin
- Tyla
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Ojo, porque también se realizarán ceremonias inaugurales este viernes 12 de junio en Estados Unidos, con: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema, Tyla
Y durante la misma jornada en Toronto, Canadá, con la participación de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince.
¿Dónde ver el show inaugural y el primer partido del Mundial 2026?
Podrás ver la ceremonia inaugural de manera gratuita a través de Chilevisión, canal que emitirá en señal abierta el inicio de la Copa del Mundo. Además, quienes cuenten con televisión de pago pueden seguir el evento por DirecTV, operador que además ofrecerá la cobertura completa de los 104 partidos del torneo.
Igualmente estará disponible en vivo la transmisión vía streaming, mediante plataformas como DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y Disney+ Premium.
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En resumen…
- El Mundial 2026 comienza oficialmente este jueves 11 de junio coanfitrionado por tres países.
- La ceremonia inaugural parte a las 13:30 horas en el Estadio Azteca de México.
- Chilevisión transmitirá gratis en televisión abierta el evento, que incluirá al artista J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda y más.