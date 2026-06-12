El duelo tendrá un significado especial para los mexicanos, que volverán a abrir una cita planetaria como en Sudáfrica 2010.

Estados Unidos hará este viernes su estreno en el Mundial 2026 cuando enfrente a Paraguay por la primera fecha del Grupo D. Antes del partido se realizará la ceremonia de inauguración en el país anfitrión, similar a las de México y Canadá.

El conjunto norteamericano, dirigido por Mauricio Pochettino buscará comenzar con una victoria de local y confirmar el avance de ronda. Mientras que el combinado guaraní, busca dar la sorpresa regresando a una Copa del Mundo después de 16 años, en su novena participación.

En Jugabet un triunfo del local Estados Unidos paga 2.19 gracias a la mega cuota. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 21.900. El empate paga 3.28 y la victoria de Paraguay 3.93.

Estados Unidos enfrenta a Paraguay en el Estadio Los Ángeles, posterior a la inauguración – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Paraguay?

Estados Unidos enfrenta a Paraguay este viernes 12 de junio, desde las 21:00 hrs de Chile , en el Estadio Los Ángeles, California, inaugurando la cita planetaria en el país americano.

El partido del país anfitrion lo podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. Latransmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium , Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

ver también Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver todos los partidos EN VIVO, por TV y ONLINE

Grupo D del Mundial 2026

Podrán avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, cada punto puede resultar decisivo para la clasificación.

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Encuesta¿Quién ganará el partido por el Grupo D del Mundial 2026? ¿Quién ganará el partido por el Grupo D del Mundial 2026? Ya votaron 0 personas

En resumen…

Estados Unidos y Paraguay jugarán el partido inaugural del país anfitrión este ciernes 12 de junio.

jugarán el partido inaugural del país anfitrión este ciernes 12 de junio. El partido comenzará a las 21:00 horas de Chile en el Estadio Los Ángeles, California.

de Chile en el Estadio Los Ángeles, California. CHV, DSports, DAZN y Disney+ Premium transmitirán en vivo el encuentro en Chile.