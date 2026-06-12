Estados Unidos hará este viernes su estreno en el Mundial 2026 cuando enfrente a Paraguay por la primera fecha del Grupo D. Antes del partido se realizará la ceremonia de inauguración en el país anfitrión, similar a las de México y Canadá.
El conjunto norteamericano, dirigido por Mauricio Pochettino buscará comenzar con una victoria de local y confirmar el avance de ronda. Mientras que el combinado guaraní, busca dar la sorpresa regresando a una Copa del Mundo después de 16 años, en su novena participación.
En Jugabet un triunfo del local Estados Unidos paga 2.19 gracias a la mega cuota. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 21.900. El empate paga 3.28 y la victoria de Paraguay 3.93.
Estados Unidos enfrenta a Paraguay en el Estadio Los Ángeles, posterior a la inauguración – Getty
¿Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Paraguay?
Estados Unidos enfrenta a Paraguay este viernes 12 de junio, desde las 21:00 hrs de Chile, en el Estadio Los Ángeles, California, inaugurando la cita planetaria en el país americano.
El partido del país anfitrion lo podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. Latransmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.
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Grupo D del Mundial 2026
Podrán avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, cada punto puede resultar decisivo para la clasificación.
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía
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En resumen…
- Estados Unidos y Paraguay jugarán el partido inaugural del país anfitrión este ciernes 12 de junio.
- El partido comenzará a las 21:00 horas de Chile en el Estadio Los Ángeles, California.
- CHV, DSports, DAZN y Disney+ Premium transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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